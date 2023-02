Kinderbetreuung Braucht es den Zustupf? Aargauer Politikerinnen uneins bei Kita-Subventionen Die Rechnung scheint einfach: Gibt es mehr finanzielle Unterstützung für Kindertagesstätten, arbeiten Mütter mehr. Doch ausgerechnet eine Woche bevor sich der Nationalrat mit Kita-Subventionen befasst, zeigt eine Studie, dass höhere Subventionen kaum etwas ändern.

Die Kommission will Kita-Plätze mit 770 Millionen Franken subventionieren. Gaetan Bally / Keystone

Der Zürcher Ökonomieprofessor Josef Zweimüller spricht in der «NZZ am Sonntag» von einem «frustrierenden Ergebnis». Seine Untersuchungen haben gezeigt, dass günstigere Kita-Plätze nicht dazu führen, dass Mütter mehr arbeiten. Laut Zweimüller liegt das Problem in der Schweiz tiefer. Es dominiere nach wie vor «eine traditionelle, konservative Denkweise in Bezug auf die Rollenverteilung der Eltern».

Am 1. März befasst sich der Nationalrat mit einem Ausbau der Kita-Subventionen. Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur will Eltern entlasten. Wenn sie ihr Kind in der Kita betreuen lassen, soll der Bund bis zu 20 Prozent der Kosten übernehmen. Kostenpunkt: 710 Millionen Franken pro Jahr. Zusätzlich sollen 60 Millionen Franken in den Ausbau des Angebots investiert werden.

Karin Faes: «Zuerst braucht es den Anreiz»

FDP-Grossrätin Karin Faes ist Präsidentin der Trägerschaft Kita Sunneschii in Schöftland. Die Resultate der Untersuchungen hätten sie überrascht. Sie deckten sich nicht mit den Erfahrungen, die sie im Alltag mache: «Ich höre oft von Eltern, dass sie ihr Pensum eigentlich gerne aufstocken würden, es aber nicht tun, weil es sich finanziell nicht lohnt.»

FDP-Grossrätin Karin Faes. Alex Spichale

Ausserdem müsse man sich auch die Frage stellen, was denn der Ausgangspunkt der Analyse ist. «Im Aargau stehen wir bei der Kinderbetreuung an einem ganz anderen Punkt als zum Beispiel im Kanton Zürich», sagt Faes. Und Studien aus skandinavischen Ländern, die punkto Kinderbetreuung vorbildlich und schon viel weiter seien, hätten gezeigt, dass Investitionen helfen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Chancengleichheit der Kinder bei Schuleintritt zu verbessern.

Für Karin Faes ist deshalb klar: «Wenn sich in der Schweiz etwas bewegen soll, braucht es für Eltern zuerst den Anreiz, dass sich ein höheres Pensum lohnt.» Bis sich die Gesellschaft daran gewöhne und den Institutionen vertraue, brauche es fünf bis zehn Jahre, ist die Grossrätin überzeugt. «Einfach nichts zu tun, können wir uns angesichts des Fachkräftemangels nicht leisten.»

Bircher will nicht mehr Geld ins System buttern

Dass Frauen trotz höherer Subventionen nicht mehr arbeiten, wird die Debatte in Bern wohl befeuern. Für die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter ist trotzdem klar, dass die finanzielle Unterstützung für Kitas ausgebaut werden soll. Beide Eltern würden so im Beruf bleiben und entsprechend auch mehr Steuern bezahlen, sagte sie gegenüber Tele M1.

SVP-Nationalrätin Martina Bircher hingegen findet es «falsch und zu wenig zielgerichtet, noch mehr Geld ins System zu buttern». Es zeigte sich ja heute schon, dass selbst jene Leute, die keine Kinder haben, nicht mehr 100 Prozent arbeiten wollen. «Wie wollen wir dann Leute mit Kindern dazu bringen, 100 Prozent zu arbeiten?»