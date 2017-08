Kiffender Headliner

In der ersten Reihe ist die Party schon im Gange, bevor Wiz Khalifa auch nur die Bühne betreten hat. Als er dann kommt, geht das Gekreische los. Mit dem tätowierten Hanfblatt neben dem Auge, einem «Legalize it»-Shirt und einem Joint in der Hand outet sich der Amerikaner als leidenschaftlicher Kiffer. Er ist gekommen, um Party zu machen. Wiz fordert die Leute auf, vor der Bühne kreisförmig auseinanderzugehen, um dann wie wild wieder aufeinander loszurennen. Die Musik ist sehr basslastig – man könnte sagen ohrenbetäubend. Als auf einmal «Smells Like Teen Spirit» (im Original von Nirvana) erklingt, flippen die Fans aus. Oder ist es, weil Wiz Khalifa sein Shirt ausgezogen hat? Von seinen eigenen Songs kommen vor allem «Black And Yellow» und «Sucker For Pain» (aus dem Film «Suicide Squad») gut an – und natürlich der Riesenhit «See You Again», der auf Youtube über 3 Milliarden Klicks verzeichnet.