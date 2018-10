Zusammen mit der Zuger Frau Landammann Manuela Weichelt-Picard hat Landstatthalter Urs Hofmann am Samstag die Zuger Messe 2018 eröffnet. Der Aargau ist Gastkanton der diesjährigen Zuger Messe. Weichelt-Picard erklärte, dass es in ihrem Kanton Nachholbedarf gebe bezüglich Kenntnisse über den benachbarten Aargau: «Zuger Schulkinder kennen Berlin, Barcelona, Dublin, Dubai und New York, haben aber keinen Schimmer, wo auf der Landkarte Wohlen, Lenzburg, Bremgarten oder Unterkulm liegen. Das muss sich ändern! Entdecken wir also den wenig bekannten oder gänzlich unbekannten Kanton Aargau!», rief Weichelt-Picard die Messebesucher auf.

Urs Hofmann wies in seinem Grusswort darauf hin, dass die Aargauer Sonderausstellung den Zugerinnen und Zugern Gelegenheit zu einer solchen Entdeckungsreise biete: «Unsere Sonderausstellung steht unter dem Motto «Entdecke Aargau». Sie zeigt die Vielfalt unseres Kantons, unter anderem auch die vielleicht weniger bekannten Seiten». Er bezeichnete die Zugermesse als ideale Plattform, um den Aargau Zug beziehungsweise der Zentralschweiz präsentieren, aber auch um die Freundschaft und guten nachbarschaftlichen Beziehungen pflegen zu können.

Hofmann erinnerte in diesem Zusammenhang auch mit Augenzwinkern an den sogenannte «Fischereistreit», der im letzten Jahrhundert die Kantone Zug und Aargau vors Bundesgericht führte. Seither würden sich die beiden Kantonsregierungen jährlich zu einem freundnachbarlichen Fischessen treffen. Aus einer juristischen Auseinandersetzung habe sich ein Brauch zur Freundschaftspflege entwickelt.

10 Aargauer Themen präsentiert

Bis zum 28. Oktober können die rund 80'000 erwarteten Besucherinnen und Besucher der Zugermesse die Kantons-Sonderschau «Entdecke Aargau!» besichtigen. Im Mittelpunkt steht ein riesiges Aargauer Bild (17 Meter lang und 3 Meter hoch). Konzeption und Umsetzung der Präsentation erfolgten durch das Architektur- und Designbüro Netwerch Brugg.

Ins Aargauer Panorama integriert sind Hintergrundinformationen zu 14 Aargauer Themenfeldern: von «2000 Jahre Lebensraum Aargau» über «Jurapark Aargau – Naturgenuss pur», «Schlösser und Burgen neu erleben» oder «Festplatz Aargau» bis «Der Bestatter ermittelt». Sichtbar gemacht werden diese ins Panorama-Bild integrierten Themenfelder durch einen speziellen Auslösemechanismus, den die Besucherinnen und Besucher selber in Gang setzen.

Den Kanton Aargau kulinarisch erleben können die Besucherinnen und Besucher auch in der Festwirtschaft «Heidy und Peter». Der Branchenverband GastroAargau präsentiert den Gästen täglich neue Aargauer Spezialitäten. (AZ)