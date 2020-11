Keine Züge wegen Lokführer-Mangels: Dem Aargau sind die Hände gebunden

Die Zugsausfälle seien in der bisherigen Geschichte der SBB einmalig und die negativen Auswirkungen seien noch nicht absehbar, schreibt der Regierungsrat in den am Freitag veröffentlichten Antworten zu drei Interpellationen aus den Reihen von FDP, CVP und SP.

Die SBB hätten zwar für die meisten Zugsausfälle Bahnersatzbusse organisiert. Daher seien zumindest die Reiseketten sichergestellt. Die Reisezeiten hätten sich zum Teil jedoch deutlich verlängert.

Wenn ab dem Fahrplanwechsel vom kommenden 13. Dezember wieder sämtliche Züge verkehrten, seien die Auswirkungen kurzfristig. Man erwartete nur «geringe negative Langzeitwirkungen für die betroffenen Gebiete».

Unter anderem ist der Bahnbetrieb der S28 Zofingen-Suhr-Lenzburg ("Nazeli») seit dem 7. September eingestellt. Es gibt eine Busverbindung. Am Samstag und Sonntag fällt die S29 Sursee-Olten-Aarau-Turgi aus. Teilweise rollen auch die Züge der S42 Muri-Zürich sowie der IR36 «Flugzug» Basel-Fricktal-Zürich Flughafen nicht.