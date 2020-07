Keine Sommerferien im fernen Ausland? Diese 15 Aktivitäten im Aargau schaffen Abhilfe

Egelsee Auf dem Heiterberg zwischen dem Limmat- und Reusstal findet sich etwas versteckt der sagenumwobene Egelsee. Das Naherholungsgebiet ist zu Fuss oder mit dem Velo erreichbar und lädt zum Picknicken, Baden und Erholen ein. Entdeckungsfreudige können auch nach der Burg tauchen, die gemäss Sage dort versunken ist.

Linner Linde Romantik am Abend gefällig oder doch lieber ein Ausflug während des Tages? Die Linner Linde zu besuchen, lohnt sich immer. Sie steht auf dem Bözberg und ist mit zirka elf Meter Stammumfang und 25 Meter Höhe die mächtigste Linde in der Schweiz. Doch nicht nur die auf 800 Jahre geschätzte alte Berühmtheit ist ein Besuch wert: Spaziert man weiter durch das Dorf Linn wartet im schönen Sagemülitäli der höchste Wasserfall des Kantons Aargau.

Klingnauer Stausee Vor über 80 Jahren entstand der Klingnauer Stausee beim Bau des Kraftwerks. Heute ist er ein Naturschutzgebiet von internationaler Bedeutung und ein wichtiger Lebensraum für viele Vogelarten. Neben Ornithologen lockt die Region des Stausees aber auch viele Wanderer und Freizeitsportler an. Spaziergänge rund um den See offenbaren eine weiträumige Landschaft und lassen die Dimensionen des ehemals wilden Auengebiets erahnen.

Feldschlösschen Brauerei Wissen Sie, wo das einzige Schloss im Fricktal steht? Vielleicht sind Sie schon einmal daran vorbeigefahren, als Sie auf der Autobahn in Richtung Basel unterwegs waren. Das Schloss in Rheinfelden wird von der Brauerei Feldschlösschen «bewohnt». Wenn Sie Lust auf eine Führung durch die Räumlichkeiten haben, werden Sie während rund eineinhalb Stunden einen Einblick der Braukunst erhalten. Von Vorteil ist, wenn Sie mit einer Gruppe von mindestens 15 Personen anreisen und sich für die Führung voranmelden.

Feldenmoos Boswil Wir machen einen geografischen Sprung und wechseln ins Freiamt. Das Naherholungsgebiet Feldenmoos in Boswil ist als Folge des Torf-Abbaus nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. In den 60er-Jahren wurden im nördlichen und mittleren Feldenmoos drei Weiher mit einer Gesamtfläche von 70 Aren angelegt.

Bremgarter Wellen Haben Sie die Welle im Griff? In Bremgarten können Sie Ihr Können unter Beweis stellen. Die stehende Welle bei der ehemaligen Bleichi ist weltbekannt und gilt als die einzige ideale Welle für Surfer in der Schweiz. Wenn Sie sich nicht trauen, selbst zu surfen, dürfen Sie den Profis auch vom Flussufer her zusehen.

Zu Fuss von Turgi nach Baden Von Turgi aus erreicht man Baden innert rund fünf Minuten – mit dem Zug. In den Sommerferien kann man sich aber durchaus auch mehr Zeit nehmen und den Weg über das Gebenstorfer Horn und die Ruine Stein in Baden nehmen. Vom Bahnhof Turgi aus erreicht man den Aussichtspunkt auf dem Gebenstorfer Horn in einer halben Stunde. Von dort aus kann man die Aussicht auf das Wasserschloss geniessen, wo Aare, Reuss und Limmat ineinanderfliessen.

In weiteren, etwa eineinhalb Stunden erreicht man die Ruine Stein in Baden, von wo aus eine wunderbare Aussicht über die Stadt bewundert werden kann. Abgerundet werden kann die Tour auf Wunsch im Biergarten Baden oder in der Freiluftbar Triebguet an der Limmat.

Wildtierpark Roggenhausen Zeit für einen Familienausflug in der Nähe Aaraus. Rund 20 Tierarten können die Besucher im 15 Hektaren grossen Wildtierpark Roggenhausen bestaunen. Immer wieder sind Jungtiere eine besondere Attraktion. Wer ganz viel Glück hat, sieht sogar die Murmeli. Ebenfalls nicht ausser Acht zu lassen sind die Cordon Bleus im Restaurant des Wildtierparks.

Biobadi Biberstein Noch einmal eine Abkühlung gefällig und das in einer Badi ganz ohne Chlor? Gibt es! In Biberstein befindet sich die einzige Biobadi im Kanton. Gefiltert wird mit Kies, ökologisch gereinigt mit Pflanzenwurzeln und Mikroorganismen. In diesem Jahr feiert die erste Bio-Badi der Schweiz ihren 20. Geburtstag.

Alle weiteren Badis im Aargau finden Sie auf unserer interaktiven Karte. Schloss Wildegg Wollen Sie sich in die Zeit des Barocks zurückversetzen lassen? Dann sind Sie im Schloss Wildegg genau richtig. Im barocken Nutz- und Lustgarten werden fast vergessene Pflanzen und rare Gemüsesorten gepflegt. Schloss, Gärten und Bistro sind – ausser montags – von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Cheisacherturm Auf dem höchsten Punkt des Cheisachers hat ein Trägerverein 2010 einen 25 Meter hohen Holzturm errichtet. Bald feiert der Turm sein 10-jähriges Bestehen. Von hier sieht man die Alpen, den Schwarzwald und die Vogesen. Die Anreise ist zu Fuss möglich.

Strohmuseum Wohlen Das «Strohmuseum im Park» widmet sich der Geschichte der Freiämter Hutgeflechtindustrie. In keiner anderen Region der Welt sind im 19. Jahrhundert solch feine Hutgarnituren hergestellt worden wie im Freiamt. Vom bäuerlichen Kunsthandwerk im 18. und 19. Jahrhundert über die industrielle Massenproduktion für den launenhaften internationalen Modemarkt, bis zum Niedergang der Industrie im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts ist alles dabei.

Bergwerk Herznach Selten geöffnet, aber immer eine Reise wert. Jeweils am ersten Sonntag im Monat hat das Bergwerk Herznach seine Pforten geöffnet. Gruppenführungen sind jederzeit auf Anfrage möglich. Der 2004 gegründete Verein Eisen und Bergwerke (VEB) hat sich zum Ziel gesetzt, die Geschichte des Eisenerzabbaus im oberen Fricktal im Zusammenhang mit der Geologie und der Landschaft bewusster zu machen. In einer ersten Etappe sind rund 170 Meter des Stollensystems gesichert und für die Öffentlichkeit freigegeben worden.

Legionärspfad Vindonissa 2009 ist er eröffnet worden, mit Pauken und Trompeten. Der Legionärspfad in Windisch – oder römisch: Vindonissa – bietet Spiel und Spass für die ganze Familie. Den Besuchern wird ein einmaliger Einblick in die Welt der Legionäre geboten und es kann sogar vor Ort übernachtet werden. Die besten Bilder vom Eröffnungsfest 2009 finden Sie hier:

Skaten in Baden-Dättwil Junge Sportsfreunde, aufgepasst! In Baden-Dättwil in der Rollsportanlage unter der Autobahnbrücke kommen die «Skater» voll auf ihre Kosten. Egal ob mit Skateboards, Kickboards, Velos oder ferngesteuerten Autos über die Rampen, Kanten, Rails und Treppen springen oder fahren – hier ist für alle etwas dabei.