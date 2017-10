Thomas Hunziker steht oben am Hang. Dort, wo vor dem Unwetter seine Kuhweide war und jetzt Plastikblachen den übrig gebliebenen Sandstein abdecken. Die Erdmassen kamen damals am 8. Juli im steilen Gelände oberhalb seines Hofes in Bottenwil ins Rutschen, nachdem innert weniger Stunden soviel Regen gefallen war, wie sonst in einem ganzen Sommermonat kaum.

Auch drei Monate nach dem Unwetter lebt der Bauer aus Bottenwil im Ungewissen. «Wenn der Schnee kommt und mit ihm das Wasser, wird die Situation wieder unberechenbar», sagt Hunziker. Der Hang könnte dann erneut in Bewegung geraten. Ein Holzschopf liegt unmittelbar darunter, im schlimmsten Fall ist sogar das Wohnhaus gefährdet.

Die grösseren Hangrutsche im Dorf sind noch nicht beseitigt und gesichert. Und Hilfe ist nicht in Sicht. «Die Armee hat ihre Pläne geändert und kommt dieses Jahr nicht mehr nach Bottenwil», sagte ein enttäuschter Gemeindeammann Heinz Gerber am Mittwoch im «Zofinger Tagblatt». Und er ärgerte sich: «Schade, dass wir im Uerkental so im Stich gelassen werden.» Gegenüber der AZ zeigt sich Gerber ernüchtert über die «unglaubliche Bürokratie» und die Zeit, die vergehe, bis «endlich mal was passiert».

Tatsächlich ist das Prozedere langwierig und Geduld gefragt, wenn man Unterstützung aus Bundesbern anfordert. Das Regionale Führungsorgan RFO Suhrental-Uerkental reichte offiziell das Gesuch um Armeehilfe ein, dieses ging an den Kanton weiter, von dort an die Zentrale der Territoralregion 2 in Kriens, zu dem der Aargau militärisch gehört. Schliesslich wurde das Begehren weitergereicht nach Bern zum Führungsstab der Schweizer Armee, der über solche subsidiäre Einsätze entscheidet.