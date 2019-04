Die Gemeinde Aarburg hat 2018 rund 263'000 Franken eingespart, indem sie den Leistungsauftrag an die private Spitex Lindenpark in Oftringen vergeben hat. Das, was Aarburg als «Erfolgsgeschichte» bezeichnet, sieht man beim Spitex Verband Aargau kritisch und erhebt Vorwürfe an die Gemeinde. Diese bezeichnet Martina Bircher, Vizeammann von Aarburg, als «Affront».