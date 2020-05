Keine Demos am 1. Mai: Das tun Kälin und Vock heute – «Klatschen für systemrelevante Berufe reicht nicht»

Heute ist der 1. Mai. Traditionellerweise finden da in Aarau und in Baden 1.-Mai-Umzüge und in den Regionen kleinere Anlässe statt. Das war auch dieses Jahr so geplant. Doch wegen Corona kommt alles anders. Der 1. Mai findet virtuell statt (siehe unten). Was tun denn Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter jetzt an diesem Tag?

Eigentlich hätte er am Morgen an der Feier in Schaffhausen reden sollen, am Mittag wäre er in Baden dabei gewesen, am Nachmittag in Aarau, sagt Florian Vock, Präsident des Aargauischen Gewerkschaftsbundes (AGB): «Aber es geht jetzt halt nicht.» So wird er sich in den 1.-Mai-Livestream einklinken, «und trotzdem dazu ein Bier trinken». Auch online dabei sein wird Irène Kälin. Die grüne Nationalrätin und Präsidentin der Dachorganisation Arbeit Aargau hat dafür ein eigenes Video gedreht: «An diesem Tag daheim zu bleiben, widerspricht dem Grundgedanken des 1. Mai – aber dieses Jahr bedeutet Solidarität, zu Hause zu bleiben.» Für beide ist klar: Digital ist kein Ersatz, nächstes Jahr müsse man unbedingt wieder auf die Strasse.

Hoffen sie, dass nächstes Jahr dafür mehr Leute kommen? Im Aargau sind die Umzüge ja deutlich kleiner als in Zürich oder Basel. «Wir sind dafür der Kanton mit den meisten regionalen 1.-Mai-Feiern, was für den Kanton der Regionen genau richtig ist», antwortet Kälin. Vock hofft «angesichts der jetzigen Erfahrung, die uns fürs Leben prägen wird, auf mehr Teilnahme».

Der 1. Mai habe sich absolut nicht überlebt, weisen beide entsprechende Vorhaltungen zurück. Sie vermissen jetzt schon das Zusammensein mit Gleichgesinnten. Kälin: «Zum 1. Mai gehört, miteinander auf die Strasse zu gehen, solidarisch zu sein, jetzt besonders mit all jenen, die in der Coronakrise in systemrelevanten Berufen jeden Tag für uns alle da sind.»