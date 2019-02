«Herr Knecht, auf die Frage, ob Sie die Klimakrise als existenzielles Problem der Menschheit betrachten, haben Sie vorhin mit Ja geantwortet.» Das Mikrofon in der Hand der jungen Frau zittert leicht, und doch steht die Schülerin vor den rund hundert Besuchern des Klimastreik-Podiums und spricht mit ruhiger Stimme mit SVP-Nationalrat Hansjörg Knecht.

Sie greift nach ihrem Smartphone, auf der Rückseite ist ein Sticker aufgeklebt: «Climatestrike.ch» steht in fetten, weissen Buchstaben darauf. «Ich möchte Ihnen gerne etwas aus dem Parteiprogramm der SVP vorlesen», fährt sie fort und scrollt auf ihrem Smartphone weiter. «Unserer Umwelt geht es gut. Seit Beginn der Industrialisierung war das Ausmass von Schadstoffen und Emissionen noch nie so gering wie heute, noch nie waren unsere Flüsse und Seen so sauber.»

Die Schülerin wird vom Applaus und den Zurufen ihrer Mitschüler schon bald übertönt. Trotzdem liest sie den Abschnitt zu Ende. Ihre Mitschüler filmen sie für Snapchat, Facebook oder Instagram. Auf vielen Smartphones klebt derselbe Sticker. Die Stimme der jungen Frau wird lauter. «Finden Sie das nicht etwas widersprüchlich, Herr Knecht?»