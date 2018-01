Eher skeptisch ist Bernhard Guhl. Auch er will zwar erst noch genau wissen, warum das Programm den Kriterien nicht genügen soll. Dann will er eine Analyse machen. Es sei aber so, dass einige Aargauer Projekte aus den ersten beiden Aggloprogrammen auf Eis gelegt, schliesslich verworfen oder verhindert worden seien.

Aufgrund der Ausgangslage mache er sich nicht viele Hoffnungen, bekennt er. Das sei für all die guten Projekte sehr bedauerlich. Falls das Nein aus Bern definitiv werden sollte, dann sei aber «noch nicht aller Tage Abend», so Guhl. In diesem «worst case» würde er empfehlen, dringliche Projekte trotzdem sofort zu realisieren. Andere könnte man gewiss im baldigen vierten Aggloprogramm – verbessert – nochmals bringen.