In den Jahren vor und nach der Pensionierung beginnt für sie ein neues Leben, das zwar Leidvolles bergen kann, aber auch ebenso viele Chancen. Genau darum ging es an der Veranstaltung «Zeit für Neues – Inspiration 60+», die am Samstag in Aarau stattfand.

Als letzter Referent trat alt Regierungsrat Peter C. Beyeler ans Mikrofon. Der 73-Jährige erzählte, wie er seine Frau nach der Pensionierung ganz neu kennen gelernt hat: «Als Regierungsrat war ich im Extremfall 100 Stunden pro Woche fort von zu Hause.» Später hätten sie neue Gemeinsamkeiten gefunden. Es sei wichtig, «gwunderig» zu bleiben.

Die grosse Schwierigkeit am Älterwerden, dass man vieles nach und nach nicht mehr machen kann, beschrieb Beyeler in einer Metapher: Jedes Hobby und jede Fähigkeit ist ein Ballon, doch mit der Zeit zerplatzen immer mehr Ballone. Zuerst das Rennen, dann das Töfffahren. Irgendwann auch das Malen, weil die Hand zittert. «Im Alter geht die Luft aus», so Beyeler. «Doch die Kunst besteht darin, frische Ballone aufzupumpen. Wer sich interessiert, wird immer neue Ballone finden.»

Das tun, was man will

Im Anschluss begegneten sich Publikum, Referenten und verschiedene Organisationen an Tischrunden. Am Tisch von Peter C. Beyeler sassen auch Babette Bircher, 77, aus Küttigen und Verena Rytz, 62, aus Künten. «Das Schönste an der dritten Lebensphase ist, dass ich endlich nur noch das tun kann, was ich tun will», sagte Bircher. «Alles andere brauche ich nicht mehr!»

Bei Verena Rytz steht der Übergang ins Pensionsleben noch bevor: «Ich will herausfinden, wie es andere geschafft haben – ohne sich bloss in den Schaukelstuhl zurückzuziehen.» Da ist Babette Bircher ein gutes Beispiel: Sie hat mit 70 das Volleyballspielen für sich entdeckt, geht ins Pilates und zum Pilze-sammeln in den Wald. Zusätzlich kocht sie regelmässig für Alleinstehende – den Zirkel hat sie vor Jahrzehnten selbst gegründet. Bircher und Rytz sind sich einig: Die Kontaktpflege im Alter ist enorm wichtig. «Man sollte sich nicht entmutigen lassen, wenn jemand zweimal eine Einladung absagt – sondern es einfach ein drittes Mal versuchen.»