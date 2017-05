Der Aargauer Grosse Rat hat am Dienstag nach erster Beratung die Revision des Einbürgerungsgesetzes abgelehnt. Der Entscheid fiel mit 75 zu 59 Stimmen. Die Anti-Radarfallen-Motion überweist der Grosse Rat mit 83 zu 43 Stimmen - es gibt also keinen Blitzer in Baden. Weiter sagt er Ja zur Festsetzung des Abbaugebiets Härdli/Härdli Nord in Klingnau.