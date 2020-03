Kein Billettverkauf, geschlossene Türen und Desinfektionen: Aargauer Busbetriebe reagieren auf das Corona-Virus

Am Dienstagmorgen gab es eine Telefonkonferenz zwischen allen Transportbetrieben, die dem Tarifverbund A-Welle angehören. Man hat sich auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Auch, weil die Postauto AG ihre neuen Vorkehrungen bereits bekannt gemacht hat.

„Wir fahren teilweise dieselben Haltestellen an, es würde ja keinen Sinn machen, wenn wir davon abweichen“, sagt René Bossard, Geschäftsführer von Regionalbus Lenzburg (RBL, rund 80 Busfahrerinnen und Busfahrer).

Konkret bedeutet dies: Ab morgen Mittwoch bleibt die Vordertür in allen Bussen und Postautos im Aargau geschlossen: Die Fahrgäste können sie nicht per Knopfdruck von aussen öffnen, und an den Bushaltestellen bleibt sie normalerweise zu. Im Notfall könnte der Busfahrer die Türöffnung aber betätigen.