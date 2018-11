Sie arbeiten hier, wohnen aber in einem anderen Land — rund 320 000 Grenzgänger sind in der Schweiz tätig. Werden sie arbeitslos haben sie aber nicht in der Schweiz, sondern dort, wo sie wohnen, Anspruch auf Arbeitslosengeld. Die Schweizer Arbeitslosenversicherung leistet dem Wohnsitzland während einiger Zeit eine Ausgleichszahlung. Das soll sich ändern, die Arbeitsminister der EU-Staaten haben im Juni beschlossen, dass künftig Grenzgänger ihre Ansprüche in jenem Land geltend machen sollen, in dem sie zuletzt gearbeitet haben.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) rechne mit einem Anstieg der Kosten von mehreren hundert Millionen Franken, führt die SVP im Vorstoss aus. Noch schwerer zu gewichten sei aber, sagt Désirée Stutz, dass die neue Regelung das Grenzgängertum attraktiver machen würde. Den arbeitslosen Grenzgängern würde der reguläre Ansatz der Schweiz ausbezahlt, obwohl die Lebenshaltungskosten im Ausland häufig weit tiefer lägen als jene in der Schweiz. Wenn aber noch mehr Menschen aus dem nahen Ausland in der Schweiz arbeiteten, hätten es Einwohner schwerer, Arbeit zu finden. «Wir wollen verhindern, dass der Druck auf die einheimischen Arbeitnehmer noch erhöht wird», sagt Désirée Stutz. Das müsse im Interesse aller sein, auch der Linken.

«Augenwischerei» findet die SP

«Das ist Augenwischerei. Es geht in diesem Vorstoss um Stimmungsmache gegen die Grenzgänger», wehrt SP-Grossrat Florian Vock ab. Die Grenzgänger zahlten in der Schweiz in die Arbeitslosenversicherung ein. Nach dem Grundsatz einer Versicherung hätten sie deswegen durchaus Anspruch, Leistungen zu beziehen. Dass die SVP sich «jetzt plötzlich» für die Arbeitnehmer einsetzen wolle, kaufe er ihr nicht ab. Zudem habe dieses aussenpolitische Anliegen im Aargauer Parlament nichts verloren, die EU auf die kantonale Ebene zu bringen sei «purer Populismus». Viele Kantone hätten Grenzgänger, das Thema sei nicht Aargau-spezifisch, so Gewerkschaftspräsident Vock. Schliesslich würden Kantone jeweils zum gegebenen Zeitpunkt durch den Bundesrat in die Aussenpolitik einbezogen. «Wir untergraben die Glaubwürdigkeit des Aargauer Parlaments wenn wir so tun, als wäre es zweckmässig, schweizerische Aussenpolitik in Aarau zu machen», sagt er.

Bürgerliche sind dafür

Sie setze auf die Signalwirkung, erklärt hingegen Désirée Stutz. «Ich hoffe, wir werden angehört und das Anliegen wird aufgenommen». Rückendeckung wird die SVP von der CVP und der FDP haben. «Wir können uns, als Grenzkanton, diesem Thema nicht entziehen», sagt CVP-Fraktionspräsident Peter Voser. In der zuständigen Kommission solle das Vorhaben von Fachpersonen beurteilt und allenfalls angepasst werden. Deswegen stimme die CVP zu. Bei der FDP ist der Vorstoss erst in der heutigen Fraktionssitzung traktandiert. «Vorauseilenden Gehorsam gegenüber der EU lehnen wir ab», sagt Fraktionspräsidentin Sabina Freiermuth, das Anliegen sei berechtigt: «Die Schweiz ist nicht gezwungen, diese Regelungen zu übernehmen Sie würden uns wohl teuer zu stehen kommen.»