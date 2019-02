Die Kritik reisst nicht ab. Der Ärger ist gross. Gesundheitsdirektorin Franziska Roth werden fehlende Wertschätzung und Respektlosigkeit vorgeworfen. Von mehreren Seiten und immer wieder. Seit der Regierungsrat am Dienstag letzte Woche – nur drei Tage, bevor die Vernehmlassung zum neuen Spitalgesetz endete – ein Gutachten der Firma Pricewaterhouse Coopers (PwC) zur Situation und strategischen Ausrichtung des Kantonsspitals Aarau (KSA) veröffentlicht hatte, steht die Gesundheitsdirektorin im Kreuzfeuer. Einige Parteien kritisierten Zeitpunkt und Art der Veröffentlichung. Ihnen stösst sauer auf, dass sie gleichzeitig wie die Medien über das Gutachten informiert wurden und die Empfehlungen der Experten nicht in die Vernehmlassung eingeflossen sind. Die FDP bezeichnete das Vorgehen bereits an jenem Dienstag als «respektlos». Die Grünliberalen waren «ziemlich befremdet» und «gar nicht glücklich». Die CVP erwartet eine Erklärung bezüglich der «fragwürdigen und respektlosen Vorgehensweise». Am Freitag doppelte FDP-Grossrätin Martina Sigg in einem Beitrag im Mitteilungsblatt der Freisinnigen nach.

Der Titel: «Wie Frau Roth es schafft, die ganze Gesundheitskommission zu verärgern» oder «erspriessliche Zusammenarbeit geht anders». Sigg sitzt seit 2010 im Grossen Rat. Die Apothekerin ist Mitglied der Gesundheitskommission. Sie gehört nicht zu jenen Politikern, die zu allem ihren Senf dazugeben müssen. Umso erstaunlicher, in welcher Deutlichkeit sie es in diesem Fall tut. Die E-Mail kam um 18.04 Uhr Sigg schreibt, die Kommissionssitzung vom 22. Januar sei von 13 bis 17 Uhr angesetzt gewesen. Die 15 Mitglieder hätten alle einen Nachmittag freigenommen, seien gespannt gewesen, was sie zum traktandierten PwC-Gutachten erfahren würden. «Bis zum Vorabend war ungewiss, ob und wann wir informiert würden», schreibt Sigg. Es sei aber im Vorfeld «ganz klar» versprochen worden: «Wir sollten deutlich vor der Presse informiert werden.» Umso mehr staunte Sigg, als sie am Vorabend der Sitzung um 18.04 Uhr per Mail informiert wurde, dass Regierungsrätin Roth am nächsten Tag um 15 Uhr einen Pressetermin habe, um den Bericht vorzustellen. Das über 100-seitige Gutachten war «zur Vorbereitung der morgigen Sitzung» angehängt.