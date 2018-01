Jetzt aber macht Bern kehrt. Neu soll diese Strecke im Aargau doch bis 2030 entschärft werden, wie an der Pressekonferenz des Bundesrates am Mittwoch bekannt wurde. Die Kosten dafür werden auf 372 Millionen Franken beziffert. Der Handlungsbedarf sei nicht nur auf dem Abschnitt zwischen Aarau Ost und Birrfeld, sondern bis Dietikon gross, schreibt der Bundesrat. Warum der erneute Schwenker?

«Voller Support aus der Region»

Verkehrsministerin Doris Leuthard sagte gegenüber der AZ, diese Frage gebe sie Jürg Röthlisberger, dem Chef des Bundesamtes für Strassen, weiter. Sonst, so die Aargauerin Leuthard, «heisst es, ich sei befangen». Ausschlaggebend war der Problemdruck auf der A1 im Aargau, so Röthlisberger. Man schaue jetzt einen längeren Zeithorizont an.

Prognosen für die weitere Bevölkerungs- und Verkehrsentwicklung seien die hauptsächlichen Treiber für diesen Entscheid. Röthlisberger: «Ein weiterer Grund ist das Projekt selbst. Es ist relativ gut unterwegs und hat ausserdem den vollen Support der Region.» Und es gebe Verbesserungen auf dem kantonalen Netz, «die sich zusammen mit unserem Projekt realisieren lassen». Röthlisberger ergänzte, der Kanton Aargau und das kantonale Baudepartement gäben «100 Prozent Support» für den Sechsspur-Ausbau.

Weitere – spätere – Projekte betreffen Wiggertal–Aarau Ost, die Strecke Birrfeld–Wettingen (inklusive einer vierten Röhre Bareggtunnel) sowie Wettingen– Dietikon. Diese sind planerisch aber erst im Frühstadium. Der Abschnitt mit der vierten Bareggröhre, der beim Bund jedoch erst in der Rubrik «weitere Realisierungshorizonte» rangiert, dürfte auf rund 564 Millionen Franken zu stehen kommen. Zeitlich schon eingegrenzt – Realisierungshorizont 2040 – ist das Projekt Wettingen–Dietikon. Hier rechnet der Bund mit Kosten von 243 Millionen Franken.

Im Weiteren ist bereits eine Studie zu einer grossräumigen Umfahrung Limmattal im Gang. Da braucht es aber noch etwas Geduld. Mit Ergebnissen ist laut Jürg Röthlisberger erst in ein, zwei Jahren zu rechnen.

Auch Rheinfelden auf dem Radar

Auf dem Radar hat der Bundesrat auch die A3. Im Raum Basel/Aargau/Basel-Landschaft ist mit Realisierungshorizont 2030 ein generelles Projekt für die Erweiterung der Autobahn zwischen Hagnau und Badischem Bahnhof geplant (inklusive Rheintunnel). Gleichzeitig oder kurz nach der Inbetriebnahme des Rheintunnels plant der Bund Erweiterungen zwischen den Verzweigungen Hagnau und Augst. Der Ausbau Augst– Rheinfelden für 44 Millionen Franken wird dem Realisierungshorizont 2040 zugeordnet.

Viele Vorstösse aus dem Aargau

Vorstösse für einen Ausbau der A1 auf sechs Spuren im Aargau hat es schon früh gegeben. SVP Nationalrat Ulrich Giezendanner verlangte dies beispielsweise 1995. Er blitzte damals in Bern aber deutlich ab. Davon unbeirrt enthält der Aargauer Richtplan seit 1996 einen Beschluss des Grossen Rates zur Trasseefreihaltung für einen Sechsspur-Ausbau.

Inzwischen ist die Grundsatzfrage politisch mehrheitlich geklärt. Es geht nur noch um den Zeitpunkt des Ausbaus. Die Aargauer Regierung setzte sich in Bern 2009 und 2013 sowie 2014 (siehe Timeline unten) für einen rascheren Sechsspurausbau ein. Eine von FDP-Vertreter Thierry Burkart initiierte Standesinitiative brachte zusätzlich Druck. Jetzt scheinen diese Anstrengungen Früchte zu tragen.

Chronologie – die wichtigsten Meilensteine seit der Eröffnung vor gut 50 Jahren: