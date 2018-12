2016 hatten 47 von 195 untersuchten Spitälern in der Schweiz deutlich mehr Wiedereintritte von Patienten verzeichnet, als erwartet wurde. Im Vergleich zum Vorjahr waren es mehr als doppelt so viele, wie die «SonntagsZeitung» berichtete.

So weisen etwa Universitätsspitäler und Spitäler der Grundversorgung mit einem relativ hohen Anteil an älteren und mehrfacherkrankten Patienten ein höheres Risiko für Wiedereintritte auf als Spezialkliniken für Sportunfälle. Nur wenn die tatsächliche Anzahl Wiedereintritte in einem Spital das berechnete Signifikanzniveau übersteigt, gilt ein Spital als auffällig; hat also zu viele potenziell vermeidbare Wiedereintritte.

Die Rate potenziell vermeidbarer Wiedereintritte ins Spital werde in der wissenschaftlichen Literatur «weitherum als valider Indikator für die Qualitätsmessung bei Spitälern betrachtet», heisst es in der Studie. Es bestehe einen Zusammenhang zwischen der Behandlungsqualität und dem Risiko einer erneuten Hospitalisierung.

Dennoch gebe es nicht nur Schwarz und Weiss, sagt Studienleiterin Regula Heller. Das Ziel der ANQ-Studie sei auch nicht, aufgrund der Wiedereintritte gute und schlechte Spitäler darzustellen, ebenso wenig würden sich die Resultate für ein Spital-Ranking eignen.

«Trotzdem empfehlen wir den Spitälern mit einer auffällig hohen Anzahl Wiedereintritte, die Zahlen detaillierter zu analysieren und nach auffälligen Mustern zu suchen», sagt Heller. Etwa, ob in einer Abteilung besonders viele Patienten nach einem Austritt später wieder ins Spital zurückkehren.

Keine Erklärung für die Zunahme

Allerdings würden längst nicht alle Spitäler detaillierte Analysen machen. Auch im Aargau werden die Resultate der Studie skeptisch beurteilt. Omar Gisler, Mediensprecher des Kantonsspitals Baden, findet etwa, es sei «falsch und unqualifiziert», einem Spital aufgrund der Wiedereintritte ein Qualitätsproblem zu unterstellen (siehe nachfolgenden Text).