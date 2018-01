Geld, das angesichts der finanziellen Schieflage des Kantons gelegen kommt. Eingesetzt werden darf es aber nur für wohltätige oder gemeinnützige Zwecke. «Die Verwendung von Mitteln aus dem Swisslos-Fonds zur Finanzierung von Tätigkeiten im Kernbereich der öffentlichen Aufgaben ist ausgeschlossen», steht in der kantonalen Verordnung. Was inner- und was ausserhalb dieses Bereichs liegt, wird allerdings nicht genauer definiert. Dafür ist klar, wer die Millionen verteilen kann: der Regierungsrat.

910 000 Franken kosten 67 Hinweisschilder, die am Strassenrand auf Sehenswürdigkeiten aufmerksam machen sollen – das ist das jüngste Beispiel eines Projekts, das aus der Lotteriekasse finanziert wird. Doch wer kontrolliert, ob die Kriterien bei der Ver-

gabe der Swisslos-Millionen eingehalten werden? Kürzlich sagte Regierungsrat Alex Hürzeler im Interview mit der AZ: «Es gibt klare Vorgaben, wofür solche Gelder eingesetzt werden dürfen. Eine nationale Überwachungskommission achtet scharf darauf, dass diese eingehalten werden.»

67 Tafeln weisen auf die sehenswerten Seiten des Aargaus hin – eine Auswahl: