Kategorie Online Ausgezeichnete Klimakarten: AZ-Journalist Mark Walther gewinnt Medienpreis Aargau/Solothurn An der 25. Verleihung des Medienpreises Aargau/Solothurn wurden Preise in den fünf Kategorien Print, Foto, Online, Video und Audio mit einer Preissumme von insgesamt 15’000 Franken vergeben. In der Kategorie Online geht der Preis an Mark Walther von der Aargauer Zeitung.

Mark Walther hat mit seiner aufwändigen Klima-Geschichte gezeigt, was im Online-Journalismus möglich ist. Bild: Bruno Kissling

Die Jury betont, dass der von Mark Walther erstellte Artikel mit seinen aufwändig produzierten Klimakarten für alle Aargauer Gemeinden deshalb hervorsteche, da er dem Leser interaktiv die Informationen zu Verfügung stellte und diese zusätzlich journalistisch einordnen.

Die Aargauer Klimakarten zeigen dabei für jede Gemeinde, wo sich Hitzeinseln bilden und wo man Abkühlung findet. Dabei wird auch auf die Entwicklung für das Jahr 2035 eingegangen. So erarbeitet Mark Walther in diesem Artikel Zukunftsszenarien, in denen ersichtlich ist, welche Gemeinden sich in Zukunft zu den heissesten Orten entwickeln werden.

Der Medienpreis Aargau/Solothurn wurde bereits zum 25. Mal vergeben. Moderatorin Tanja Gutmann begrüsste dazu rund 150 Gäste aus der Medienwelt, der Politik und der Wirtschaft im Stadttheater Olten. Brigit Wyss, Frau Landammann des Kantons Solothurn, würdigte die ausgezeichneten journalistischen Tätigkeiten der regionalen und lokalen Redaktionen in den beiden Kantonen und strich die Bedeutung des Regionaljournalismus für die demokratische Gesellschaft heraus.

Ermittelt wurden die Beiträge von der Jury unter der Leitung von Jurypräsident Hans Schneeberger und den Fachjuryleiterinnen und -leitern Catherine Duttweiler (Print), Emanuel Freudiger (Foto), Lina Selmani (Online), Jürgen Sahli (Audio) und Oliver Kuhn (Video). Fast 150 Beiträge wurden eingereicht.

Die weiteren Auszeichnungen

Hanspeter Bärtschi, Mark Walther, Noëmi Laux, Raphael Karpf, Remi Bütler und Yann Schlegel (von links) wurden am Montag mit dem Medienpreis Aargau/Solothurn ausgezeichnet. Bild: Bruno Kissling

Neben Mark Walther erhielten noch fünf weitere Journalistinnen und Journalisten die Auszeichnung. In der Sparte Print Yann Schlegel, Reporter bz Basel, für seinen Beitrag «Ewiges Warten» über den EHC Olten. In der Sparte Audio geht er an Noëmi Laux, freischaffende Journalistin, mit ihren Beiträgen «Wiehnacht för alli». Diese wurden auf Radio Argovia zwischen dem 28. November und dem 5. Dezember 2022 ausgestrahlt.

Gewinner des Medienpreises in der Sparte Foto ist Hanspeter Bärtschi, Fotograf der Solothurner Zeitung, für seine Serie aus dem Gefängnis in Deitingen vom 13. Januar 2022. In der Kategorie Video gewinnt den Preis Remigius Bütler, Inlandredaktor von SRF. Sein preisgekrönter Beitrag über die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge in einem kleinen Aargauer Dorf erschien am 25. März 2022 in der Sendung «Schweiz aktuell».

Zusätzlich wurde noch der Gewinner des «Spezialpreises der Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung für eine herausragende Recherche» geehrt. Raphael Karpf von der der Solothurner Zeitung gewann den Preis für den umfangreichen Beitrag zu einer Familiengeschichte, verknüpft mit einem kompletten Medienversagen, welcher am 4. Juni 2022 in der Solothurner Zeitung erschien.