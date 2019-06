Damit schliessen neun von zehn Gemeinden mit schwarzen, nur eine von zehn mit roten Zahlen ab. Konkret weisen 25 (im Vorjahr 42) Gemeinden Defizite von insgesamt 8,2 Millionen Franken aus. Zwei Gemeinden hatten ein ausgeglichenes Ergebnis. Es bleibt somit unter dem Strich ein Ertragsüberschuss von 279 (Vorjahr 144) Millionen Franken. Das ist gegenüber 2017 praktisch eine Verdoppelung und fast so viel wie beim Kanton.

Nicht genug der Superlative: Laut Marc Olivier Schmellentin, Leiter Finanzaufsicht Gemeinden beim Kanton, liegt der Fiskalertrag mit fast 1,9 (Vorjahr 1,86) Milliarden Franken erfreulicherweise wiederum über dem Vorjahr. Schmellentin: «Die Abweichung gegenüber den Budgetwerten ist mit rund sechs Prozent so hoch wie noch nie in jüngerer Vergangenheit.» Unter dem Strich habe dank der merklich verbesserten Ertragslage die Aufwandssteigerung «mehr als kompensiert werden können».

Erneut deutlich zugenommen haben die Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionsvolumina der vergangenen Jahre. Die Gemeinden haben letztes Jahr mit 400 Millionen Franken etwas weniger investiert als 2017.

Neubewertungen schenken ein

Nach der Publikation erster Gemeinderechnungen hat sich im Frühling rasch gezeigt, dass die erstmalige Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen der Gemeinden sehr unterschiedlich zu Buche schlugen. In einigen ging es um hohe Millionenbeträge, in anderen brachten sie nur sehr wenig. Insgesamt erhöhten sie das Finanzvermögen der Gemeinden aber netto um rund 80 Millionen Franken, so Schmellentin.