Kaserne statt Spital – leichtere Corona-Virus-Fälle könnten in der Kaserne Aarau isoliert werden

Derzeit gibt es im Aargau zwei bestätigte Corona-Fälle. Die beiden betroffenen Männer im Alter von 26 und 31 Jahren sind isoliert. Sollte die Zahl der Erkrankten markant steigen, wären die Kapazitäten im Kantonsspital Aarau (KSA) relativ bald erschöpft. Laut Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene, könnten auf einer isolierten Abteilung rund zehn Personen hospitalisiert und behandelt werden. «Es braucht nicht jede Person ein Einzelzimmer. Patienten mit der gleichen Krankheit können auch im gleichen Zimmer untergebracht werden.»

Nur wer medizinische Hilfe benötigt, soll ins Spital

Für den Fall, dass es Dutzende von Corona-Fällen gäbe, sind die Spitalverantwortlichen mit dem Kanton und dieser wiederum mit dem Bundesamt für Gesundheit im Gespräch. Es stelle sich die Frage, ob es wirklich sinnvoll sei, dass Patienten hospitalisiert werden, denen es nicht schlecht geht, sagt Fux. «Wir möchten eigentlich nur jene Patienten bei uns hospitalisieren, die medizinische Hilfe benötigen», so der Infektiologe. Corona-Patienten, die nur leichte Krankheitssymptome zeigen, bräuchten die Infrastruktur eines Zentralspitals nicht, hält er fest. «Deshalb möchten wir eher darauf hinwirken, dass diese Personen an einem zentralen Ort isoliert werden.» Das könne ein Ferienheim, ein Hotel, oder ein peripheres Spital sein – wo dies passiere, sei am Ende aber ein politischer Entscheid.

Laut Jelena Teuscher, der Sprecherin des kantonalen Gesundheitsdepartements, hat der Kanton verschiedene Standorte für solche Corona-Isolationszentren identifiziert. Es brauche aber noch weitere Abklärungen, deshalb könnten noch keine konkreten Angaben zu Standorten gemacht werden. Mit der Bereitstellung verschiedener Standorte sollen laut Teuscher adäquate Unterkünfte für verschiedene Gruppen von Corona-Betroffenen bereitgestellt werden, so zum Beispiel für Einzelpersonen oder Familien.