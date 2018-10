Die SVP Aargau muss im Nationalratswahlkampf 2019 auf eine ihrer aufstrebendsten Frauen verzichten. Die Recycling-Unternehmerin Karin Bertschi (28, Leimbach) will nicht nach Bern. Sie setzt «Prioritäten bei Unternehmen, Familien und Kirche», wie sie am Donnerstag auf Facebook mitteilte. Karin Bertschi ist seit anderthalb Jahren mit Sigi Ladenbauer (44) verheiratet. Das neue Haus an Traumlage in Wettingen ist aufgerichtet. Ist eine Familienvergrösserung der unmittelbare Grund für den Verzicht auf eine Nationalratskandidatur? «Nein, ich bin nicht schwanger», erklärt Karin Bertschi.

«Kandidatur wäre sehr reizvoll»

Auf Facebook schreibt die Grossrätin: «Eine Kandidatur als Nationalrätin wäre sehr reizvoll – doch will ich in unserem Unternehmen noch viel bewegen, mich für soziale Projekte und in der Kirche engagieren. Es stimmt für mich jetzt ganz gut, wie es ist – darum verzichte ich auf eine Kandidatur.»

Der Entscheid sei über Monate gereift. Er soll nicht als erster Schritt für einen Rückzug aus der Politik verstandne werden. «Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich einen Wechsel in die nationale Politik gerne wieder prüfen», schreibt Karin Bertschi. Auf kantonaler Ebene setze sie sich weiter mit Engagement für eine nachhaltige, gesunde und wirtschaftsstarke Schweiz ein: «Die Arbeit im Grossen Rat bietet hervorragende Möglichkeiten, regional und kantonal Veränderungen zu schaffen.»

Im Herbst 2016 ist Bertschi in das Kantonsparlament gewählt worden. Mit dem mit Abstand besten Resultat im Bezirk Kulm. Die SVP gewann damals dank der Wahllokomotive Bertschi einen Sitz. Und ihr Start im Grossen Rat verlief vielversprechend: Karin Bertschi vermochte sich mit einigen Vorstössen zu profilieren. Der nächste Karriereschritt schien vorprogrammiert. «Der Bezirksparteitag Kulm hat mich als Nationalratskandidatin nominiert, nachdem mich die kantonale Findungskommission bereits vorgängig kontaktiert hatte», schreibt Bertschi.