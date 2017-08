«Welcome klein Baby-Schrotti!», schreibt Karin Bertschi zum Facebook-Post, auf dem sie mit einem grossen Lächeln ein kleines Kätzchen auf dem Arm hält. Anscheinend lebt die Mutter der kleinen Katze schon lange in den Hallen des Recyclinghofs in Reinach. Unternehmerin Bertschi nimmt an, dass der Nachwuchs auch dort zur Welt kam.

"Als wir das Büsi in dem Schrotthaufen gefunden haben, war es ganz grau vom vielen Staub. Eigentlich ist es aber schneeweiss", erzählt sie auf Anfrage der az.