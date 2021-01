Kantonsspital Baden fordert mit Blick auf die dritte Welle: «Spitalpersonal first» bei der Impfung

Das Virus macht vor dem Spitalpersonal nicht Halt. Das hat sich während der zweiten Welle auch im Aargau gezeigt. Nicht die Intensivbetten waren knapp - es fehlte an Personal, das sich um die Patientinnen und Patienten kümmern konnte. Das Kantonsspital Aarau (KSA) und die Hirslanden Klinik Aarau mussten vorübergehend wegen Personalausfällen Intensivbetten stilllegen.

Das Humboldt-Klinikum in Berlin ist von der Gesundheitsverwaltung unter Quarantäne gestellt worden, nachdem sich 14 Patienten und sechs Angestellte mit dem mutierten Coronavirus aus Grossbritannien angesteckt hatten. Das berichtet unter anderem die «Süddeutsche Zeitung» .

Aufgrund von erkrankten Mitarbeitenden oder solchen, die in Quarantäne gehen mussten, seien in den vergangenen Monaten nicht nur das KSB, sondern auch andere Spitälern personell an den Anschlag geraten.