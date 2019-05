«Im Hinblick auf das neue Spitalgesetz haben wir am KSA entschieden, im Regelfall auch Sekundärtransporte in der Luft über die Sanitätnotrufzentrale 144 zu veranlassen», schreibt das Kantonsspital Aarau in seiner Mitteilung. Konkret bedeutet dies, dass die Spitalleitung künftig nicht mehr nur die Rega, sondern auch die Alpine Air Ambulance (AAA) bei Verlegungsflügen berücksichtigen will.

Bislang erfolgten Anfragen für solche Verlegungsflüge beim Kantonsspital Aarau nicht über die Notrufzentrale, sondern direkt bei der Rega. Anders ist die Praxis etwa beim Kantonsspital Baden. Dort wird seit je her über die Notrufzentrale derjenige Helikopter angefordert, der am schnellsten verfügbar ist. So will es künftig auch das Kantonsspital Aarau handhaben.

Gesundheitspolitiker im Kanton Aargau sind erleichtert über den Entscheid. Denn Recherchen von Tele M1 haben gezeigt, dass die Rega in vielen Fällen einen längeren Anflugsweg zum Kantonsspital Aarau als eben die AAA-Helikopter haben. Dies bei Kosten von rund 100 Franken je Flugminute. (luk)

