Kantonsspital Aarau

Was bedeutet der Ertragseinbruch für den Spitalneubau? Grossrat Severin Lüscher will Antworten von der KSA-Leitung

Der Ertrag des Kantonsspitals Aarau ist um 38 Millionen Franken eingebrochen. Die Coronapandemie hat das grösste Spital in einer Zeit getroffen, in der Investitionen in Millionenhöhe bevorstehen.