Warum fehlt Geld?

Investitionen müssen grundsätzlich durch die Spitäler über die sogenannten Fallpauschalen gedeckt werden, so Dieth. Daran hat man sich im Kanton Aargau gehalten. Aber: Spitäler seien in der Preisgestaltung sehr eingeschränkt, zudem würden veraltete und dezentrale Infrastrukturen den Spitälern betriebswirtschaftlich Probleme bereiten. In der Folge seien Zielvorgaben des Eigentümers, also des Kantons, regelmässig verfehlt worden. Die Kosten infolge Pandemie und der Fachkräftemangel in dessen Folgen Betten geschlossen werden mussten, wodurch wiederum Einnahmen ausblieben, hätten die Situation weiter verschärft. Wie die Situation behoben werden kann und soll, ist nun Teil der Aufgabe von Spital und Regierung und Parlament.