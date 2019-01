Die Parteien wussten bis zum Montagabend nicht, dass der Aargauer Regierungsrat am Dienstagnachmittag das Gutachten der Firma PricewaterhouseCoopers (PwC) zum Kantonsspital Aarau (KSA) vorstellen wird. Die FDP Aargau findet dafür deutliche Worte. Es sei «respektlos» gegenüber Milizparlamentariern einen über 100-seitigen Bericht nicht einmal 20 Stunden vor der Kommissionssitzung zuzustellen. «Sinn und Wert der Diskussion in der Fachkommission ist es, daraus Schlussfolgerung für Gesetzgebung und Eigentümerstrategie zu ziehen», schreiben sie im Communiqué. Die Freisinnigen erstaunt auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Am Freitag endet die Vernehmlassung zum totalrevidierten Spitalgesetz und das Gutachten zeige immerhin «wesentliche Schwachstellen» des Gesetzes auf.