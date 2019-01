Angst, dass sich Privatversicherte benachteiligt fühlen, hat Felix Schönle nicht. Die Vorteile einer Zusatzversicherung lägen nicht nur in der Hotellerie, sondern beispielsweise auch darin, dass man im Spital vom Chefarzt behandelt werde. Ausserdem würden sich die Verantwortlichen beim KSA überlegen, welche Zusatzleistungen man Privatversicherten in Zukunft bieten könne.

Basel hat anders entschieden

Im Vergleich zu Nordamerika oder Skandinavien weisen die Schweizer Spitäler insgesamt noch einen sehr tiefen Anteil an Einbettzimmern auf, heisst es im Bericht. Dennoch würden auch in der Schweiz in immer mehr Spitalvorhaben Einbettzimmer-Lösungen bevorzugt. Zum Beispiel in Zürich. Das Universitätsspital wird in den nächsten Jahren aus- und umbauen und möchte, wie das KSA, künftig alle Patienten, egal ob allgemein-, halbprivat- oder privatversichert, in Einzelzimmern unterbringen.

Es gibt aber auch Schweizer Spitäler, die sich bewusst gegen Einzelzimmer entschieden haben. Ein Sprecher des Universitätsspitals Basel sagte kürzlich dem Gesundheitsportal «Medinside», man habe die Frage bei der Neubauplanung vertieft untersucht. Die Bettenstudie habe einen Einbettzimmeranteil von 100 Prozent aber als «nicht sinnvoll» erachtet. Als Planungsgrundlage für den Neubau sei deshalb ein Einbettzimmeranteil von 30 Prozent festgelegt worden.