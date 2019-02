Das Kantonsspital Aarau (KSA) will 600 Millionen Franken in einen Neubau investieren. Zu den Voraussetzungen, diesen Betrag zu stemmen, hat PricewaterhouseCoopers (PwC) einen Bericht verfasst. Das Spital Zofingen ist Teil des KSA und unter dem Begriff «Integration» erwähnt. Stichwortartig steht da: «Betriebliche Vollintegration sowie Umsetzung der Leistungsangebote nach Plan».

Thomas Gutersohn ist Hautarzt in Zofingen und Präsident der Ärzte im Bezirk. Er sagt: «Die Zusammenarbeit zwischen den niedergelassenen Ärzten, dem Spital Zofingen und dem Zentrumsspital Aarau funktioniert gut.» Dazu sei ein regelmässiger, intensiver persönlicher Austausch nötig. Zur Idee, das Spital Zofingen auch im medizinischen Bereich von Aarau aus zu führen, meint Gutersohn: «Ich befürchte, dieses wichtige, sensible Zusammenspiel der regionalen Gesundheitsakteure funktioniert deutlich weniger gut, wenn die Spitalleitung hier in Zofingen zunehmend entmachtet wird und Aarau bestimmt.»

Zofinger Stadträtin ist skeptisch

Rahela Syed ist als Zofinger Stadträtin für die Ressorts Alter und Gesundheit zuständig. Im Grossen Rat gehört die Sozialdemokratin der Kommission Gesundheit und Sozialwesen an. Zudem ist sie Präsidentin des Spitalvereins – einst Träger des Zofinger Spitals, heute Förderverein. Syed sagt zum PwC-Papier: «Ich bin aus mehreren Gründen vom Bericht enttäuscht. So hätte ich beim KSA nicht so gravierende Mängel erwartet. Zudem hätte ich mir gewünscht, dass auch die Spital Zofingen AG einer Analyse unterzogen worden wäre. Und schliesslich kann ich nicht verstehen, dass nicht eine aussenstehende, unabhängige Beraterfirma zur Beurteilung beigezogen wurde. PwC ist Revisionsstelle des KSA und des Spitals Zofingen.»

Im Bericht werde empfohlen, dass die Spital Zofingen AG betrieblich voll in das KSA integriert werden soll – «und zwar unter einer operativen Leitung». Diese Empfehlung werde als «Konzernüberlegung» dargestellt. «Im Bericht ist zu lesen, dass im KSA die Führungskompetenzen nicht klar geregelt sind – dass wichtige Führungsentscheide nicht getroffen oder nicht konsequent umgesetzt werden – dass die innerbetriebliche Zusammenarbeit mangelhaft ist, was zu Reibungsverlusten führt.» Zudem werde festgestellt, dass ein Verantwortlichkeitsgefühl für das Gesamthaus fehle. «All diese Mängel treffen so beim Spital Zofingen nicht zu.»