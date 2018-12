Der Kanton Aargau verfügt über ein sanierungsbedürftiges Immobilienportfolio. Über 75 Prozent des Bestands wurde vor 1990 erstellt. Da stehen in den nächsten Jahren also grosse Erneuerungsvorhaben an. Die Regierung macht in den gestern von Finanzdirektor Markus Dieth vorgestellten strategischen Stossrichtungen zum Immobilienportfolio geltend, dass der Flächenbedarf der öffentlichen Hand steige. Dies aufgrund der demografischen Entwicklung insbesondere im Bereich Bildung und Sicherheitsinfrastruktur. Konkret heisst dies zum Beispiel, dass allein aufgrund der Bevölkerungsentwicklung von 2017 bis 2040 für die Mittelschulen 60 neue Abteilungen geschaffen werden müssen. Zudem müssen die 22 Abteilungen der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt ab 2028 «mit grosser Wahrscheinlichkeit neu im Aargau geführt werden», heisst es erläuternd in der Vorlage, die die Regierung jetzt bis im März in eine Anhörung schickt. Alles in allem rechnet sie bis 2040 gar mit einem Zusatzbedarf von 90 Abteilungen. In der strategischen Planung mit Nutzungsbeginn bis spätestens 2030 stecken denn auch zwei neue Kantonsschulstandorte mit erwarteten Gesamtkosten von gegen 200 Millionen Franken.

Kapo braucht mehr Leute Die historisch gewachsene Zentralverwaltung im Raum Aarau besteht aus vielen verzettelten und teilweise kleinen Standorten, was deren Führung erschwert. Die Regierung will die Standorte zentralisieren, wie Markus Dieth gestern sagte. Ein Beispiel dafür ist der geplante Neubau des Polizeigebäudes im Telliquartier in Aarau für 55 Millionen Franken. Der Realisierungsbeginn ist 2021, der Nutzungsbeginn für 2025 geplant. Der Neubau kommt zwischen das Einkaufszentrum und das Polizeikommando zu stehen. Abgeleitet aus dem jährlichen Bevölkerungswachstum erwartet die Regierung, dass der Bestand der Kantonspolizei von rund 700 bis im Jahr 2040 auf knapp 900 Mitarbeitende steigt.

14 Grossvorhaben im Visier Aktuell rechnet die Regierung mit 14 Grossvorhaben mit einem Volumen von je mindestens 20 Millionen Franken, die bis anfangs der 2030er-Jahre realisiert werden sollen (vgl. Tabelle, in der alle Vorhaben ab 5 Millionen Franken einzeln aufgelistet sind). Es gehe darum, dass der Kanton aus langfristiger Sicht agieren kann und nicht nur aufgrund aktueller Bedürfnisse reagiert, sagte Dieth vor den Medien. Man wolle weit vorausschauen und wichtige Entscheide bei Bauvorhaben aus einer Gesamtsicht heraus fällen. Nicht in den «Top 14», aber auch in der strategischen Planung, steckt die geplante Grossunterkunft Asyl. Deren Realisierung soll 2021 starten.

Sparen mit Investieren Rechnet man gar alle in unserer Tabelle aufgelisteten, geplanten Bauvorhaben zusammen, kommt man auf Investitionskosten von 935 Millionen Franken. Dank einer Priorisierung und der Glättung der Investitionsspitze soll der Saldo der Finanzierungsrechnung in den Jahren 2021 bis 2030 aber stark entlastet werden. Umgekehrt resultiert gemäss Regierung ab 2031 bis ins Jahr 2057 eine Mehrbelastung. Über die gesamte Zeit von 2021 bis 2057 lasse sich, so die Berechnungen, «durch die Optimierung des Portfolios infolge Reduktion der Büroflächen und dem Ersatz von teuren Mietlösungen gesamthaft eine Entlastung von rund 120 Millionen Franken erzielen». Grundsatz: Kauf statt Miete Nebst Optimierung und Konzentration der Standorte will die Regierung also insbesondere teure Mietlösungen durch Immobilien im Eigenbesitz ersetzen. Mietlösungen sollen aber für kurzfristige oder Übergangsnutzungen möglich bleiben. Geplant sind weiter der Verkauf oder die Abgabe im Baurecht von Immobilien, die längerfristig nicht mehr benötigt werden.

Der Kanton bewirtschaftet heute 587 Objekte, wovon sich 433 in seinem Besitz befinden. Der Versicherungswert der Eigenobjekte beläuft sich laut Vorlage auf 1,65 Milliarden Franken. Rund 150 Objekte gehören zum BKS. Allein die Kantonsschulen haben einen Gebäudewert von 480 Millionen Franken. Die gewichtigste Position im Departement Hofmann ist die Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg – mit 145 Millionen Franken.