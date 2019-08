Die Kriminellen legen dabei immer wieder grosse Kreativität an den Tag und es werden ständig neue Betrugsmaschen und Tricks erfunden. Davor warnt nun auch die Kantonspolizei Aargau in einem Post auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Immer häufiger würden heutzutage auch prominente Namen genutzt, um die Neugier potenzieller Opfer zu wecken und diese leichtgläubig zu machen. So würden etwa User in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter mit gefälschten Meldungen über Promis in die Falle gelockt. In Suchmaschinen könne man sich per Klick auf Fotos von Prominenten sogar Viren einfangen.

Welche weiteren Formen von Internetkriminalität existieren und wie man sich erfolgreich dagegen schützt, erfahren Sie auf dieser Webseite der schweizerischen Kriminalprävention.