Kantonsfinanzen SVP will Steuersenkung trotz Defizit, die SP mehr bezahlbare Wohnungen Die Aargauer Parteien kritisieren das von Finanzdirektor Markus Dieth vorgestellte Budget 2024. Man verlasse sich zu sehr auf die Gewinnausschüttung der Nationalbank, sagen die Bürgerlichen. Für einen starken Kanton brauche es mehr als Steuersenkungen, heisst es von links.

Medienkonferenz zum Aufgaben- und Finanzplan 2024–2027 mit Finanzdirektor Markus Dieth am Donnerstag. Bild: Mathias Förster

Einigermassen zufrieden mit dem Budget 2024 ist eigentlich nur die Mitte, die Partei von Finanzdirektor Markus Dieth. Zusammen mit ihm werde man sich weiter für einen ausgeglichenen Kantonshaushalt einsetzen, schreibt die Partei in einer Medienmitteilung. Sie fühle sich «durch die konsequente Finanzpolitik der letzten Jahre bestätigt».

Ansonsten hagelt es Kritik. Was die SVP seit Jahren prophezeit habe, werde nun leider Tatsache, schreibt die grösste Aargauer Partei angesichts des budgetierten Defizits von 132 Millionen Franken. Ohne die Auszahlungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) klaffe in der Staatskasse ein grosses Loch, das sich der Kanton längerfristig nicht leisten könne. Da der Regierungsrat das Aufwandwachstum der Bevölkerungszunahme zuschreibt, wäre es aus Sicht der SVP zudem angebracht, die Gründe für dieses zu hinterfragen: Es sei anzunehmen, «dass es sich bei dieser zusätzlichen Wohnbevölkerung nicht oder nur zu einem kleinen Teil um gesuchte Fachleute handelt». Um die Belastung für die Einwohner zu reduzieren, müssten zudem die Steuern gesenkt werden.

Wachstum nicht «moderat»

Anders als der Finanzdirektor sieht auch die FDP das Ausgabenwachstum nicht als «moderat» an. Auch die Freisinnigen warnen davor, sich auf die SNB-Gewinnausschüttung zu verlassen. Der gleichen Meinung sind die Grünliberalen. Es könne nicht im Sinne einer ausgeglichenen, verlässlichen Finanzstrategie sein, Jahr für Jahr mit Defiziten zu planen, in der Hoffnung, dass diese mit SNB-Ausschüttungen ausgeglichen werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Partei. Der Aargau sei aber gefordert, nachhaltig zu investieren.

Bestätigt sieht sich die FDP bei den Steuereinnahmen. Deren Erhöhung zeige in aller Deutlichkeit, dass die von ihr angestossene Gesetzesrevision richtig war. «Eine Stärkung der Wirtschaft erfordert mehr als blosse Steuerpolitik», hält hingegen die SP fest. Der Aufgaben- und Finanzplan verdeutliche aber erneut den Schwerpunkt der Regierung auf Steuersenkungen für grössere Unternehmen und das reichste Prozent der Bevölkerung. Dabei brauche ein starker Kanton auch eine starke Bildung und bezahlbare Wohnungen.

«Prämienverbilligung zu tief veranschlagt»

Auch die EVP kritisiert die Steuerpolitik: «In der Vergangenheit hat die EVP wiederholt darauf hingewiesen, dass sich der Kanton teure, aber wenig wirksame Investitionen im Steuerbereich nicht leisten kann.» Während so auf einer Seite jährliche Mindereinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe beschlossen würden, werde andernorts schon bei kleinen Beträgen geknausert und auf Saldoneutralität gepocht. Man gebe so «absurdem finanzpolitischem Verhalten Vorschub».

Die Mittel für die individuelle Verbilligung der Krankenkassenprämien und für die Investitionen in der Kultur seien eindeutig zu tief veranschlagt worden, meinen die Grünen zum Budget 2024. «Wir erwarten, dass der Kanton Aargau nicht nur im interkantonalen Steuervergleich in den Top Ten rangiert, sondern auch im Bereich Kultur als zentralem Faktor.»