Kantonsärztin Yvonne Hummel über die Arbeit im Contact Tracing Center: «Wir stossen an die Grenzen»

Die Stimme am Telefon ist unaufgeregt und freundlich. «Guten Tag, ich bin Ursula Widmer vom Contact Tracing Center in Aarau. Ich rufe im Auftrag des Kantonsarztes an, weil wir die Meldung erhalten haben, dass Sie einen positiven Test auf das Coronavirus hatten.»

Dass Ursula Widmer in einer solchen Gelassenheit spricht, ist nicht selbstverständlich. Im Contact Tracing Center in Aarau arbeiten derzeit 14 Personen – und diese haben alle Hände voll zu tun. Seit heute Donnerstag sind nämlich 227 Personen im Kanton Aargau in häuslicher Quarantäne. Die Mitarbeitenden des Contact Tracing Center müssen jene Personen täglich oder zumindest jeden zweiten Tag kontaktieren, um sich über deren Gesundheitszustand zu informieren.

Erschwerte Arbeit seit den Lockerungen

Zunächst wird die infizierte Person aber vom zuständigen Arzt kontaktiert und nicht von der Contact Tracerin Ursula Widmer. Trotzdem birgt ihre Arbeit auch Schwierigkeiten, wie Widmer dem Regionaljournal Aargau-Solothurn sagt: «Ich habe auch schon acht Anrufe gemacht, um an die richtige Person zu gelangen. Nicht immer haben wir Kontaktangaben zu den infizierten Personen und manchmal wissen wir gar nicht, welcher Arzt die Blutentnahme verordnet hat.» Das sei auch eine Detektivarbeit, sagt Widmer.

Immerhin: Die kontaktierten Personen zeigten meist Verständnis für ihren Anruf, seien sogar froh darum. Pöbeleien ihr gegenüber gebe es – mit wenigen Ausnahmen – nicht. Gemeinsam mit den Patienten erstellt Widmer dann eine Liste mit den in den letzten Tagen kontaktierten Personen.

Seit die Lockerungen Einzug gehalten haben, sei ihre Arbeit schwieriger geworden, erklärt Ursula Widmer. «Ein Beispiel dafür sind die jungen Menschen, die im Ausgang waren und sich nicht mehr erinnern können, mit wem sie zusammen waren.» Während des Lockdowns sei die Rückverfolgung wesentlich einfacher gewesen, sagt die Contact Tracerin.

«Ausweispflicht in Bars und Clubs sinnvoll»

Laut Yvonne Hummel, Kantonsärztin, ist das Team im Contact Tracing Center in Aarau derzeit «voll beschäftigt». Deshalb sagt sie auch: «Aktuell kann man sicher sagen, dass wir an unsere Grenzen stossen.» Deshalb werde neues Personal rekrutiert. «Das Geschäft ist sehr volatil und unberechenbar. Wir wissen nicht genau, wie viel Arbeit noch auf uns zukommen wird», sagt die Kantonsärztin gegenüber dem Regionaljournal weiter.