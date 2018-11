Einen Graben zwischen Reich und Arm vermögen die drei Abstimmungsforscher in dieser Abstimmung nicht zu erkennen. Zwar haben die weniger Verdienenden die Initiative etwas stärker unterstützt als Vermögende, «aber selbst im tiefsten Einkommensviertel ist der Ja-Anteil mit 33 Prozent weit entfernt von einer Mehrheit». Demnach haben Stimmende, die sich positive persönliche Folgen einer Annahme der Initiative versprochen haben, mit einer Zweidrittelmehrheit Ja gestimmt, «doch ihrer waren zu wenige», heisst es dazu in der «Fokus Aargau»-Studie. Bloss etwa fünf Prozent glaubten demnach, die Juso-Initiative ändere für sie selbst etwas zum Besseren.

Wäre an jenem Sonntag einzig über die Millionärsinitiative befunden worden und hätte es die nationalen Vorlagen nicht gegeben, wären laut Nachbefragung sieben Prozent der Stimmenden bestimmt oder vermutlich der Urne fern geblieben, die Beteiligung wäre also noch tiefer ausgefallen. Das Thema der Juso-Initiative hat erstaunlicher-weise nicht wirklich mobilisiert.

Ältere Männer stimmen fleissig

Das Desinteresse am Abstimmungsthema war einer der Hauptgründe, weshalb man der Urne fernblieb. Wie aus der Abstimmungsforschung allgemein bekannt sei, beteiligten sich ältere, hochgebildete und mit dem Kanton stark verbundene Männer am ehesten am Urnengang. Übergreifend seien jedoch der Bildungsgrad und daraus folgend das politische Interesse die wichtigsten Erklärungsfaktoren für die Teilnahme. Die Kreise von Linksaussen, die die Initia-tive am stärksten unterstützten, darunter viele Jüngere, stimmten zudem nur unterdurchschnittlich ab.

Schweizerische Premiere

Wie kam es zu dieser Studie des ZDA? Es hat erstmals im Kanton Aargau eine Nachbefragung zu einer kantonalen Vorlage durchgeführt. Das Forschungsprojekt «Fokus Aargau» untersucht die politische Entscheidungsfindung der Stimmberechtigten, wie die Staatskanzlei schon kurz vor jenem Urnengang bekannt gemacht hat. Unterstützt wird es durch den kantonalen Swisslos-Fonds.

Aus anonymisierten Daten wurden Erkenntnisse zu den Beweggründen im politischen Entscheidungsprozess gewonnen. Dabei handelt es sich um eine Premiere, so die Staatskanzlei. Demnach gab es bisher noch in keinem Kanton eine solche systematische Erhebung im Nachgang zu einer kantonalen Abstimmungsvorlage. Der Kanton Aargau unterstützt das Projekt, indem er dem ZDA beispielsweise Informationen zu den kantonalen Vorlagen zur Verfügung gestellt hat.

1500 Personen werden befragt

Das ZDA ist ein Forschungszentrum der Universität Zürich und der Fachhochschule Nordwestschweiz. Nach der Abstimmung über die Millionärsinitiative führte es eine erste Befragungswelle durch, deren Ergebnis hier vorgestellt wird. Während vier Jahren werden durchschnittlich zwei Mal jährlich rund 1500 Aargauer Stimmberechtigte durch ein Zufallsverfahren von Statistik Aargau ermittelt. Das ZDA wertet dann anonymisierte Daten aus. Alle Personendaten werden laut Staatskanzlei nach Abschluss der Befragung unwiderruflich gelöscht.