Kantonalbanken-Duell: Schwyzer wildern im Aargau – das lässt die AKB nicht auf sich sitzen

Die zwei Inserate auf den Seiten 22 / 23 in der AZ vom Mittwoch stechen einem sofort ins Auge. Links in Rot wirbt die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) mit dem Spruch: «Auch für Aargauerynnen: Berater, die zwar nicht Ihren Dialekt, aber Ihre Sprache sprechen.» Rechts gegenüber in Blau heisst es: «Weil man im Aargau Schwiizerdütsch und nicht Schwyzerdütsch spricht, bin ich hier am richtigen Ort.» Absender: Aargauische Kantonalbank.

Hinter dem Doppelinserat steckt keine ausgefeilte gemeinsame Kampagne der beiden Kantonalbanken. Das AKB-Inserat ist vielmehr eine Reaktion auf die Aargau-Offensive der Konkurrenz aus Schwyz. «Unser Inserat soll eine witzige Antwort sein auf das Wortspiel der Schwyzer in ihren Inseraten in unserem Gebiet», sagt AKB- Kommunikationschefin Christine Honegger auf Anfrage. Was die Schwyzer im Schilde führen, weiss man bei der AKB nicht genau. Direktionspräsident Dieter Widmer erkundigte sich bei seinem CEO-Pendant Peter Hilfiker in Schwyz persönlich, bekam aber offenbar keine befriedigende Antwort. Die beiden kennen sich gut, arbeiteten sie doch jahrelang zusammen. Hilfiker war von 1997 bis 2010 bei der AKB und als Mitglied der Geschäftsleitung zuständig für den Geschäftsbereich Privat- und Firmenkunden, bevor er zur Konkurrenz in die Innerschweiz wechselte. Auftrag des Bankrats, die Fühler auszustrecken Aufschluss über die Schwyzer Expansionspläne gibt ein Interview Hilfikers im «Bote der

Urschweiz» vom vergangenen November. «Der Bankrat hat uns beauftragt, unsere Fühler auch über den Kanton Schwyz hinaus auszustrecken», sagte er und fügt selbstbewusst an: «Ich darf sagen, dass wir recht erfolgreich unterwegs sind.»