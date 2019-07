Wer am Dienstag 11. Juni zu Fuss, mit Velo, Töff, Auto oder Bus in Aarau unterwegs war, erinnert sich gewiss an den grossflächigen Riesenstau an diesem Tag. Schon am Morgen und über Mittag hatte sich der Verkehr von der Telli her westwärts gestaut, wie die AZ damals berichtete. Der totale Verkehrszusammenbruch folgte dann am Abend. Es ging fast nichts mehr, selbst Busse hatten bis 50 Minuten Verspätung.

Auslöser war die Absicht des Kantons, nach der Aarebrücke im Bereich des Kreisels mit Abzweigern Richtung Küttigen und Erlinsbach noch vor dem Eidgenössischen Turnfest kleine Belagsreparaturen vorzunehmen. Während des Turnfests wäre so etwas nämlich nicht erwünscht gewesen. Das hatte die Stadt dem Kanton klar signalisiert. An diesem Tag war die Durchfahrt durch den Schachen wegen des Turnfests bereits gesperrt, und zusätzlicher Verkehr rollte über die Aarebrücke. Gleichentags ereignete sich auf dem Autobahnzubringer Hunzenschwil - Aarau ein Verkehrsunfall. All dies führte im Ergebnis zum Verkehrskollaps.

«Das tut uns sehr leid», sagt Kantonsingenieur Rolf H. Meier: «Früher konnte man solche kleinen Arbeiten auch an neuralgischen Verkehrsknoten tagsüber durchführen. Jetzt mussten wir erkennen, dass es auch kleine Störungen nicht mehr erträgt. Erst recht dann nicht, wenn Unfälle dazukommen.»

Die Baustelle wurde darum am 10. Juni blitzartig geräumt, die Belagsarbeiten in der folgenden Nacht durchgeführt. Meier: «Unsere Lehre daraus: Gerade Arbeiten, die nicht lärmintensiv sind, werden künftig an neuralgischen Stellen möglichst am späten Abend oder nachts durchgeführt.»

Meier stand an jenem Tag am Morgen übrigens selbst im Stau. Und zwar als Chauffeur eines Busses der Linie 2 Erlinsbach - Aarau - Rohr. Einmal pro Woche ist der Kantonsingenieur nämlich einige Stunden für die BBA im Einsatz. Damit verwirklicht er sich einen Bubentraum. (mku)