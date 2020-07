Kanton zieht Konsequenzen aus Oftringer Tierdrama: Striktere Kontrollen und erste Tierhalteverbote

Die Analyse des Tierschutzfalls in Oftringen hatte Anfang März dieses Jahres Handlungsbedarf beim Veterinärdienst im Amt für Verbraucherschutz (AVS) aufgezeigt. Wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt, habe der AVS in der Zwischenzeit Massnahmen und entsprechend angepassten Kontrollkonzepte sowie ein verstärktes internes Monitoring der auffälligen Tierhaltungen eingeführt. Diese zeigten bereits erste Ergebnisse.

Auf einer Patrouillenfahrt hatte die Kantonspolizei Aargau Anfang Februar ein totes Schaf auf einer Weide in Oftringen entdeckt. Nach einer näheren Kontrolle wurde festgestellt, dass dort mehrere Tiere unter miserablen Zuständen gehalten wurden. Bereits Ende 2019 berichtete Tele M1 über ein totes Lamm, das laut Anwohnern tagelang auf der Weide gelegen hatte. Offenbar sei dies kein Einzelfall gewesen. Zwei Nachbarinnen erzählten damals von unhaltbaren Zuständen, hinkenden Schafen und Tieren, die auf dem Misthaufen nach Nahrung suchen. Das Veterinäramt erteilte dem Tierhalter, einem 57-jährigen Schweizer aus Oftringen, am 7. Februar ein Tierhalteverbot.

