Die SP fordert Konsequenzen: «Die Bevölkerung muss geschützt werden vor diesem sogenannten Arzt», sagt die Aargauer Fraktionspräsidentin Kathrin Scholl. So soll verhindert werden, dass Patienten nicht einem Mauschler in die Hände fallen, sagt sie. Er müsse so schnell wie möglich weg.

In sein Heimatland nach Deutschland kann er aber wohl nicht so einfach ausgeschafft werden, sagt der Aarauer Rechtsanwalt Rudolf Studer: «Eine Ausschaffung von Malm aus der Schweiz kann ich mir nur vorstellen, wenn ihn ein Gericht wegen schwerwiegenden Delikten zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilen würde.»

Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft, die das Verfahren gegen Ingo Malm eröffnet hat. (sga)