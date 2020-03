Kanton wird mit Anfragen überschwemmt – nächste Info folgt heute Nachmittag

Welche Verkaufsgeschäfte und Betriebe im Aargau dürfen ab heute Dienstag öffnen, welche müssen schliessen? Mit solchen Fragen wird der Kanton überschwemmt. Das teilt er am Dienstagmorgen mit.

Am Montag hatte der Regierungsrat die kantonale Notlage ausgerufen. Offenbar herrscht in diesen Punkten eine grosse Unsicherheit. "Es gibt sehr viele Detailfragen und Spezialfälle zu klären", heisst es in einer Mitteilung an die Medien.

Der Kanton will heute Nachmittag einen weiteren "Point de Presse" zu diesem Themenbereich durchführen. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest.

Anfragen aus Wirtschaft, Gewerbe usw. sind an die E-Mailadresse coronavirus@ag.ch zu richten. Der Kantonsärztliche Dienst ist daran, eine Beantwortungsinfrastruktur aufzubauen. Im Laufe des Nachmittags sollten auch die etwas komplizierteren Anfragen beantwortet werden können.

Weiter haben wir beim Bund zusammen mit andern Kantonen Präzisierungen, Spezifizierungen eingefordert, um unterschiedliche Kantonsregelungen zu vermeiden.

Update folgt.

Point de la Presse des Aargauer Regierungsrats zur Corona-Krise am 16. März 2020: