Kanton Von Obwalden in den Aargau: Olivier Gerber wird Gallatis neuer Gesundheitschef Der Regierungsrat hat Olivier Gerber zum Leiter der Abteilung Gesundheit im Departement Gesundheit und Soziales (DGS) gewählt. Der Nachfolger von Barbara Hürlimann tritt die Stelle per 1. Juni an.

Olivier Gerber wird ab Juni 2023 neuer Leiter der Abteilung Gesundheit des Kantons Aargau. zvg

Landammann und Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati hat einen neuen Gesundheitschef: Olivier Gerber tritt am 1. Juni die Nachfolge von Barbara Hürlimann an, die ihren Arbeitsort in den Kanton Zürich verlegt hat. Sie ist seit dem 1. Februar neue Geschäftsbereichsleiterin Gesellschaft und Soziales in der Stadtverwaltung Wetzikon.

Olivier Gerber ist seit dem 1. März 2021 Leiter des Gesundheitsamts des Kantons Obwalden. Er sei mit den «Themen der Abteilung Gesundheit bestens vertraut», heisst es in einer Mitteilung des Kantons Aargau. Da er aber erst im Juni seinen neuen Posten antreten wird, übernimmt James Kalt interimistisch die Leitung der Abteilung Gesundheit.

In seiner bisherigen Laufbahn hat Gerber verschiedene Führungspositionen eingenommen. So war er Leiter Leistungseinkauf bei der CSS Versicherung AG, Leiter Finanzen und Administration der Bethesda Spital AG, Spital- und Regionaldirektor Mittelland und Direktor Ertragsmanagement bei der Swiss Medical Network.

Gerber ist im Kanton Aargau aufgewachsen und wohnt in Killwangen. Er hat die Kantonsschule Baden besucht und später das Lizenziat der Rechtswissenschaft an der Universität Zürich erworben.

Ehemalige Leiterin hatte schon 2017 gekündigt

Gerbers Vorgängerin, Barbara Hürlimann, arbeitet inzwischen in Wetzikon. Severin Bigler

Schon im Jahr 2017 drohte der Abgang der ehemaligen Gesundheitschefin Barbara Hürlimann: Damals hatte sie ihre Stelle als stellvertretende Abteilungsleiterin gekündigt und im Kanton Schaffhausen bereits einen neuen Vertrag unterschrieben. Doch die damalige Regierungsrätin Franziska Roth setzte alle Hebel in Bewegung, um Hürlimann zurückzuholen. (fan)