Kanton verfügt im Dezember die Quarantäne für Oktober – und verspricht Besserung

Fast täglich erhält die AZ Mails von Aargauerinnen und Aargauern, die das Contact-Tracing kritisieren. Ein Mann wurde am 21. Oktober über das positive Testresultat informiert. Kurz darauf reichte er über das Meldeformular auf der Website des Kantons die Liste seiner engen Kontaktpersonen ein. «Es wäre einfach, die so vorliegenden Daten zur Erstellung von Verfügungen in Form von Serienbriefen zu verwenden», schreibt er. Aber die Quarantäneverfügungen seien erst am 11. Dezember eingetroffen. «Verfügungen nota bene, die eine Quarantäne in der zweiten Hälfte Oktober anordnen», hält er fest. Sein Fall ist kein Einzelfall. «Was für ein furchtbarer Brief!», schreibt zum Beispiel Andreas Schweizer auf Twitter und teilt das Bild einer Quarantäneverfügung vom 9. Dezember, in der eine Quarantäne vom 14. bis 24. Oktober angeordnet wird.

Das geschieht mit meinen Steuern! pic.twitter.com/0c6mnYsO8p — Andreas Schweizer (@SchweizerA) December 12, 2020

Auch der Sohn von Cristin Bugmann aus Wettingen hat lange auf die Verfügung gewartet. Nach einem positiven Test in seinem Unihockey-Team und der Meldung durch den betroffenen Spieler begaben sich die Trainingskollegen in Quarantäne. Der Verein habe vorbildlich reagiert und alle Spieler umgehend informiert, sagt Bugmann. Aber vom Contact-Tracing seien sie im Oktober und November nie kontaktiert worden. Der Brief, in dem eine Quarantäne vom 27. Oktober bis 6. November angeordnet wurde, traf am 15. Dezember ein.