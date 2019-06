Die Aargauische Kantonalbank (AKB) darf etwas weniger Geld als üblich aus ihrem letztjährigen Gewinn in die Staatskasse abliefern. Das Aargauer Kantonsparlament stimmte am Dienstag einer Ausschüttung von 60 Millionen Franken mit 117 zu 0 Stimmen zu. Mit einem anderen Teil des Gewinns will die AKB ihre Eigenkapitalquote stärken.