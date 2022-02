Kanton entlasten Wer entscheidet künftig über einen Wintergarten an der Kantonsstrasse? Der Kanton seufzt unter immer mehr Baubeschwerden. Die Fraktion Die Mitte will ihn jetzt bei «untergeordneten Baugesuchen», die eine kantonale Bewilligung brauchen, entlasten. Dominik Peter, GLP-Grossrat und Baujurist, glaubt allerdings nicht an die Wirkung einer solchen Massnahme.

Im Bild die Zürcherstrasse in Windisch. Claudia Meier

Die Fraktion Die Mitte im Grossen Rat fordert, geringfügige Bauvorhaben, die zurzeit durch die kantonale Abteilung Baubewilligung und Recht im Departement Attiger beurteilt und bewilligt werden, durch die Gemeinden abschliessend bewilligen zu lassen.

Wie kommt die Fraktion darauf? Fraktionssprecher Werner Müller verweist auf die Debatte über das Budget 2022. Der Kanton wollte für die Abteilung Baubewilligung eine zusätzliche Stelle, weil sich die Beschwerden in den letzten Jahren fast verdoppelt haben.

Werner Müller, Grossrat Die Mitte. zvg / Fricktal

Diese Stelle hätte Gemeinden und Bauherrschaften vor und nach einem Beschwerdeverfahren besser begleiten und beraten sollen, um die Anzahl Beschwerden zu senken. Dagegen habe man keine Einwände, so Müller. Gleichwohl lehnte Die Mitte (mit ihr auch der Grosse Rat) diese Stelle ab. Man solle erst in der Abteilung die Effizienz steigern.

Untergeordnete Baugesuche den Gemeinden überlassen

Die Mitte will aber noch mehr. Sie schlägt jetzt vor, untergeordnete Baugesuche, die aktuell eine kantonale Bewilligung benötigen, den Gemeinden zu überlassen. Was ist damit gemeint? Geringfügige Bauvorhaben seien untergeordnete Bauten an Kantonsstrassen, Gewässern oder anderen Bereichen. Ausserhalb der Bauzone sei aufgrund des Bundesrechts klar der Kanton zuständig, das bleibe so, sagt Müller. Er müsse aber auch über Bauvorhaben sechs Meter links und rechts einer Kantonsstrasse in der Bauzone entscheiden. Wenn jemand da ein Haus bauen wolle, mache das auch Sinn. Müller:

«Aber wenn jemand bei einem bestehenden Gebäude bloss einen Sitzplatz, einen Wintergarten oder einen Anbau errichten will oder wenn an einer Kantonsstrasse in der Bauzone eine Reklametafel erstellt werden soll, kann das doch die Gemeinde entscheiden.»

Bei 200 Gemeinden gebe es jährlich rasch 1000 solcher Fälle, rechnet Müller vor: «Damit könnte der Kanton echt entlastet werden.»

Dominik Peter, GLP-Grossrat und Baujurist. Alex Spichale / AGR

Davon ist der GLP-Grossrat und Baujurist Dominik Peter nicht überzeugt. Es gebe bereits heute das vereinfachte Verfahren. Andererseits sei bei Bauvorhaben, bei denen der Kanton Ansprechpartner ist, nicht nur die Abteilung Baubewilligung und Recht involviert, sondern beispielsweise auch die Abteilungen Wald, Tiefbau oder Landwirtschaft. «Manchmal nimmt der Kanton das öffentliche Interesse wahr, manchmal tritt er als Eigentümer auf.»

Peter stellt Effizienzgewinn in Frage

Man müsse also Fälle finden, die «geringfügig» seien, nicht bereits im vereinfachten Verfahren abgehandelt werden können und dennoch nicht zwingend durch die kantonale Behörde (also von den Spezialisten des Waldes, den Spezialisten der Kantons- und Nationalstrassen, den Spezialisten in Natur- und Landschaftsschutz) geprüft werden sollen. Gleichzeitig dürfen diese Fälle nicht unter die zwingende kantonale Zuständigkeit gemäss Bundesrecht fallen.

Gewiss könne man aus Sicht eines Bauherrn sagen, ein Wintergarten so nahe an der Kantonsstrasse sei keine grosse Sache, meint Peter: «Doch wenn man mit solchen Einzelfällen die Fachspezialisten vom Kanton entlasten will, und künftig die Gemeinden entscheiden, wo meist keine Fachspezialisten zum Beispiel für den Strassenraum sind, weiss ich nicht, ob wir damit unter dem Strich effizienter würden.» Und weiter:

«Die Interessen des Kantons, der gute Sicht an der Strasse gewährleisten will und der seine zukünftigen Projekte kennt, wären damit wohl zu wenig gewährleistet.»

Seines Erachtens sind es «eben nicht die geringfügigen Prüfungen im Rahmen eines Baugesuchs, die dem Kanton die Ressourcen stehlen. Es sind die gröberen Geschichten und die grossen Fälle, die Ressourcen binden». Er und seine Fraktion haben in der letzten Budgetdebatte die beantragte Stelle für den Kanton unterstützt: «Wenn der Kanton diese Stelle bekäme, die den Gemeinden hilft, damit es weniger Beschwerden gibt – und nach meiner Erfahrung hilft der Kanton gern – wäre letztlich allen geholfen.»

Müller ist von Entlastung überzeugt

Werner Müller bestätigt, dass beim Kanton verschiedene Abteilungen im Baubewilligungsverfahren involviert sind. Die Abteilung Baubewilligungen nehme die Gesuche der Gemeinden entgegen und verteile sie intern an die zuständigen Stellen:

«Auch deswegen macht es Sinn, geringfügige Bauvorhaben den Gemeinden zu überlassen. So können mehrere Abteilungen entlastet werden.»

Zur weiteren Kritik von Dominik Peter verweist er darauf, dass die Gemeinden innerhalb der Bauzone über komplexe Bauvorhaben selber entscheiden können: «Da habe ich keine Bedenken, dass sie das nicht auch bei geringfügigen Bauvorhaben, zum Beispiel an einer Kantonsstrasse können.» Die vielen kleinen Sachen führten letztlich zu einem nicht unwesentlichen Aufwand. Müller: «Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem Vorschlag den Kanton entlasten können.»