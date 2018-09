In der Aufsichtsbeschwerde wird ein Teil der Kontrollarbeit der Kantonsbehörde bei der Jura Cement in Wildegg und beim Holcim-Zementwerk in Siggenthal bemängelt, wie aus einer Medienmitteilung der Organisationen vom Dienstag hervorgeht.

Die Abteilung für Umwelt habe die Zementwerke nicht rechtzeitig zu kontinuierlichen Messungen und lückenlosen Aufzeichnungen verpflichtet, lautet der Vorwurf. Die Behörde soll die bundesrechtlichen Vorgaben betreffend den krebsfördernden Substanzen wie Benzol und Dioxine nicht durchgesetzt haben.

Das Amt habe auch seine Verpflichtung zur Emissionsbegrenzung von Stickoxiden nicht genügend wahrgenommen. Gemäss den Organisationen ist in der Schweiz der Wille bislang nicht vorhanden, die Emissionen bei den Zementwerken so zu reduzieren, wie dies das geltende Recht vorschreibt.