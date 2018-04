Um den wichtigen Schutz zu erreichen, wurden die bestehenden und funktionierenden Laichgebiete der Arten Äsche, Nase, Barbe und Forelle kartiert. Fischer und Fachleute untersuchten Gewässerstrecken von 614 Kilometern, wie Vertreter des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) am Freitag in Aarau vor den Medien ausführten.

Insgesamt 3327 Laichgruben wurden gezählt. Pro Kilometer wurden im Durchschnitt 3,5 Laichgruben registriert. Rund ein Drittel der untersuchten Gewässerstrecken wurden als Laichschongebiete ausgeschieden, wie aus einem Bericht hervorgeht.

Betretungsverbot soll Fischen helfen

So zum Beispiel das Mündungsgebiet der Suhre in die Aare am Rande des Industriequartiers in Aarau. Dort gilt in den Monaten April und Mai ein Betretungsverbot. Es handle sich um einen der bedeutendsten Laichplätze der Fischart Nase im Aargau, heisst es auf der Informationstafel vor Ort.