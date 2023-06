Kanton Aargau Pünktlich zum Frauenstreik: Frauenverbände und Gewerkschafts-Dachverband lancieren kantonale Initiative für Lohngleichheit Mehr Lohnanalysen, Sanktionen bei Verstössen: Arbeit Aargau sammelt Unterschriften für eine Initiative für mehr Lohngleichheit im Kanton Aargau. Der Vorschlag geht weiter als das Gleichstellungsgesetz des Bundes.

Kämpferisch: Silvia Dell’Aquila und Irène Kälin vor den Medien. Bild: Sandra Ardizzone

«Gell, wir nehmen morgen die Unterschriftsbögen mit, oder?», fragt die eine. «Ja, unbedingt. Ich werde die Initiative in meiner Rede kurz erwähnen», sagt die andere.

Morgen – das ist, wenn der Feministische Streik landesweit und somit auch im Kanton Aargau auf Gleichstellung aufmerksam machen will. Die Initiative – das ist die Volksinitiative Lohngleichheit im Kanton Aargau, die am Dienstagmittag den Medien vorgestellt worden ist.

Die beiden Frauen, die im Garten des Volkshauses Aarau über den Frauenstreik gesprochen haben, sitzen wenige Minuten später an einem Tisch. Sie gehören einem der Verbände oder einer der Parteien oder Organisationen an, welche die Lohngleichheitsinitiative unterstützen. Hinter ihnen: vier Plakate der Helvetia in Violett und feministischer Kampfpose, die Ärmel zurückgekrempelt, ein Tuch um die Stirn, der Blick entschlossen. Und in der Mitte: Irène Kälin und Silvia Dell’Aquila, Präsidentin und Vize-Präsidentin von Arbeit Aargau, Grüne-Nationalrätin und SP-Grossrätin. Der Blick: ebenfalls entschlossen.

Vom Feministischen Streikkollektiv bis Mitte-Frauen: Die Initiative wird übers linke Spektrum hinaus unterstützt. Bild: Sandra Ardizzone

Knapp neun Prozent Lohnunterschied kann nicht erklärt werden

«Seit 1981 sind Mann und Frau in der Verfassung gleichgesetzt. Umgesetzt ist dies immer noch nicht. Das ist inakzeptabel», sagt Dell’Aquila. Sie verweist auf das Bundesamt für Statistik (BFS): Frauen verdienen im Durchschnitt 18 Prozent weniger als Männer – fast die Hälfte davon können gemäss BFS nicht durch objektive Faktoren erklärt werden. Der Wert der unerklärten Lohndifferenz ist seit Jahren stabil.

«Lohngleichheit ist weiterhin nicht vorhanden», sagt auch Kälin und verweist auf den Frauenstreik 2019. Seither habe sich politisch nur wenig verändert. Einziges erkennbares Resultat sei das revidierte Gleichstellungsgesetz. Und dieses sei zahnlos, durchs Parlament verwässert. Zwar verpflichtet es Unternehmen ab 100 Mitarbeitenden zu Lohngleichheitsanalysen. Sanktionen sind hingegen keine vorgesehen. Und: Der Bundesrat setzte die Kontrollschwelle bei einer Grösse von 50 Mitarbeitenden, ehe das Parlament die Schwelle anhob.

Härtere Regeln als das Bundesgesetz

Was schweizweit nicht gelang, soll nun im Kanton Aargau gelingen: Die Initiative fordert konkret, dass Unternehmen ab einer Grösse von 50 Mitarbeitenden die Löhne analysieren müssen. Und ob die Firmen auch tatsächlich Lohnanalysen durchführen, soll von einer neu zu schaffenden Fachstelle für Gleichstellung überprüft werden. Kommt es zu Verstössen, so sollen diese Konsequenzen haben. Wie diese konkret aussehen sollten, müsste nach einer allfälligen Annahme der Initiative formuliert werden.

Die Fachstelle für Gleichstellung ist ein wunder Punkt. Wieder und wieder wird sie während Pressekonferenz erwähnt, wieder und wieder gesagt, dass es sie erneut geben müsse. 2017 wurde sie von Regierung und Parlament weggespart. Ein Versuch zur Reaktivierung geriet durch Pandemie und Präsidiumswechsel bei Frauen Aargau ins Stocken. Nun wird mit der Initiative ein neuer Versuch gewagt.

Würde die Initiative dereinst angenommen, so würde sich die Zahl jener Firmen verdoppeln, die Lohnanalysen durchführen müssen. «Gerade hier, im viertgrössten Kanton, im Kanton der KMU, muss endlich etwas gehen», sagt Dell’Aquila.

Der Arbeitgeberverband kommt zu anderen Zahlen

Auch der Schweizerische Arbeitgeberverband hat den Vortag vor dem Feministischen Streik für eine Publikation genutzt. In seinem Auftrag hat die Universität St.Gallen (HSG) die Lohngleichheit in den Betrieben untersucht. Für die Studie wurden die Löhne von rund 550’000 Mitarbeitenden in 615 Unternehmen analysiert. Dies entspricht rund 10 Prozent aller Firmen, die zu einer Lohnanalyse verpflichtet sind.

Ergebnis: 99,3 der untersuchten Unternehmen würden das nationale Gleichstellungsgesetz bereits einhalten, heisst es in der Medienmitteilung. Die unerklärte Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern betrage schweizweit 3,3 Prozent und liege damit innerhalb der vom Bund vorgegebenen Toleranz von 5 Prozent.

Die Lohnunterschiede sind gemäss Arbeitgebern somit gar nicht so gross – was sagen die Initiantinnen dazu?

«Grundsätzlich vertraue ich der Statistik des Bundes, die seit Jahren immer zu höheren Werten gekommen ist, mehr als solchen Studien in privatem Auftrag», sagt Irène Kälin nach der Pressekonferenz. Ja, es sei erfreulich, dass der Arbeitgeberverband nun anscheinend vorbildliche Unternehmen gefunden hat und auf tiefere Zahlen kommt. Und ja, es sei schön, dass der Arbeitgeberverband nur noch auf einen unerklärlichen Lohnunterschied von 3,3 Prozent kommt. Und fügt an: «3,3 Prozent sind immer noch zu viel.»