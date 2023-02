Kanton Aargau Neue Leiterin Kommunikation für das Departement von Markus Dieth Flurina Hoffmann übernimmt die Leitung bei der Kommunikation im Departement Finanzen und Ressourcen, das Markus Dieth unterstellt ist. Sie folgt auf Roland Teuscher.

Regierungsrat und Finanzdirektor Markus Dieth erhält per 1. April 2023 eine neue Kommunikationsleiterin. Es ist die bisherige Stellvertreterin Flurina Hoffmann. Das teilt der Kanton Aargau am Mittwoch mit.

Flurina Hoffmann. Kanton Aargau / zvg

Sie folgt auf den bisherigen Leiter Kommunikation, Roland Teuscher, der sich nach rund eineinhalb Jahren in dieser Position für eine berufliche Neuorientierung entschieden hat. Er war seit dem 1. August 2021 Kommunikationschef im Departement Finanzen und Ressourcen.

Flurina Hoffmann sei im Aargau bestens vernetzt und war viele Jahre in verschiedenen Organisationen als Kommunikationsleiterin sowie Geschäftsleitungsmitglied tätig, heisst es weiter. Hoffmann wohnt seit vielen Jahren in Suhr, verfügt über einen Masterabschluss in Politikwissenschaften und ein eidgenössisch anerkanntes Diplom als Kommunikationsleiterin. Die 49-Jährige bringe langjährige Erfahrungen in allen Bereichen der Kommunikation und des Marketings mit, schreibt der Kanton.

Regierungsrat Markus Dieth freue sich auf die Weiterführung der Zusammenarbeit mit Flurina Hoffmann.