Das Aargauer Steuergesetz wird auf den neusten Stand gebracht. Der Aargauer Grosse Rat hat am Dienstag in erster Lesung zahlreiche Neuerungen sowie Anpassungen an das Bundesrecht mit 123 zu 0 Stimmen genehmigt. Trotz dieses klaren Resultates setzte es bei der Einführung des gesetzlichen Grundpfandrechtes grosse Diskussionen ab.