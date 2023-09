Kanton Aargau Mehrere Töffs und Velos stürzen am Sonntag: Protokoll eines unfallreichen Spätsommertags Sonniges Spätsommerwetter lockte am Sonntag nochmals zahlreiche Motorrad- und Velofahrer auf die Strasse. Die Kantonspolizei verzeichnete mehrere Unfälle, die Verletzte forderten. Mehrere von ihnen wurden ins Spital gebracht.

Sonniges Wetter, noch einmal beinahe 30 Grad draussen, Sommergefühle. Diese Gegebenheiten haben am Wochenende noch einmal viele Leute auf ihre Velos und Töffs gelockt. Allerdings ist es auf den Aargauer Strassen am Sonntag gleich zu mehreren Unfällen gekommen, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt.

Die Ambulanz musste am Sonntag gleich wegen mehrerer Töffunfälle ausrücken. Symbolbild: Daniel Vizentini

Ein erster Unfall wurde der Notrufzentrale demnach um 14.50 Uhr aus Küttigen gemeldet. Dabei fuhr eine Kolonne von – wie die Kantonspolizei schätzt – wohl über hundert, meist jungen Motorradfahrern von der Staffelegg her talwärts. Im Horentaltunnel streiften sich zwei Motorräder nach einem Bremsmanöver, worauf beide zu Fall kamen. Die Beteiligten, beides Lernfahrer im Alter von 16 und 17 Jahren, erlitten Schürfungen und Prellungen. Ambulanzen brachten sie zur Kontrolle ins Spital.

Zu einem ähnlichen Unfall kam es gemäss Polizeiangaben um 15.40 Uhr auf der Seetalstrasse in Seon. Wiederum sei es eine Motorradgruppe gewesen, die von Schafisheim her in Richtung Zentrum fuhr. Dabei übersah ein 16-jähriger Lernfahrer, dass die vor ihm fahrenden Motorräder bremsten. Beim Versuch, ebenfalls zu bremsen und auszuweichen, stürzte er. Eine Ambulanz brachte ihn mit Schürfungen und Prellungen ins Spital.

In einem Kreisverkehr an der Bahnhofstrasse in Wohlen kam dann um 17.40 Uhr ein 54-jähriger Motorradfahrer zu Fall. Er erlitt Rippenbrüche und wurde durch die Ambulanz auch in ein Spital gebracht.

Zurück nach Küttigen: Dort kam es nach 18.30 Uhr zu einem weiteren Unfall. Dabei wurde eine 18-jährige Motorrad-Lernfahrerin im Kreisverkehr unterhalb des Horentaltunnels von einer Autofahrerin übersehen. Dadurch kam es zum Zusammenstoss, welcher aber keine Verletzten forderte.

Schliesslich verunfallte ein 28-jähriger Motorradfahrer kurz nach 22 Uhr zwischen Sisseln und Stein. Bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr verlor er die Herrschaft über seine Maschine und geriet in die Wiese. Beim Sturz zog er sich Schürfungen zu. Ein Kollege brachte ihn ins Spital.

Neben den Motorradunfällen verzeichnete die Kantonspolizei auch einen schweren Velosturz. Auf der Talfahrt vom Lindenberg in Richtung Geltwil geriet ein Rennvelofahrer um 17.30 Uhr ins Gras und stürzte. Ein Rettungshelikopter flog den 51-Jährigen ins Spital. Nach ersten Angaben erlitt er mittelschwere Verletzungen. (az)